"Львов" - "Динамо" - 0:1. 26 тур. Футбол

Львов - Динамо - 0:1 (0:1)

Гол: Буяльский, 24.

«Львов»: Сарнавский, Борзенко, Адамюк, Воронин, Висенте (Пернамбуку, 77), Мартан (Кадина, 46), Сабину, Липе, Алвару (Шина, 69), Педру, Бруну.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» (Киев): Бущан, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Буяльский (Сидклей, 89), Цыганков, Шепелев, Андриевский, Де Пена, Русин (Шабанов, 46).

Предупреждения: Алвару, 28. Сабину, 48. Шина, 72. Педру, 76. Пернамбуку, 90 - Русин, 7. Шабанов, 51. Шепелев, 60. Цыганков, 73. Андриевский, 85.

Удаления: Бурда, 19. Кендзера, 75.

28 апреля. Львов . Стадион «Украина».

Невероятно напряженным оказался поединок во Львове, где местный ФК, не имеющий особых турнирных целей и замыкающий верхнюю шестерку, помотал нервы киевлянам.

Погода не радовала - матч проходил под проливным дождем. Хозяева начали тайм активнее, провели пару опасных атак. После 10-й минуты киевляне развернули игру в противоположном направлении, моменты были у Кендзеры с игры и у Цыганкова со штрафного.

На 19-й минуте случился первый ключевой эпизод - за фол последней надежды прямую красную карточку получил Бурда. Несмотря на игру в меньшинстве, «бело-синие» открыли счет. Цыганков вывел на ударную позицию Буяльского, который переиграл Сарнавского. Возникли вопросы по поводу офсайда Виталия, но рефери зафиксировал взятие ворот.

После гола «Львов» прибавил и создал пару моментов. Впрочем защитники и Бущан со всеми опасностями справились.

На второй тайм Хацкевич заменил Русина на Шабанова, пожертвовав форвардом в пользу целостности обороны. В конечном итоге, устоять «бело-синим» удалось благодаря великолепной самоотдаче каждого футболиста и тому факту, что удача в этот вечер была облачена в бело-синее. В остальном - было сложно.

«Львов», прогнозируемо, большими силами шел вперед. В одном из эпизодов, в суматохе, пара Кадар-Бущан все-таки сумели заблокировать удар Бруну из пределов штрафной на 65-й минуте. Хозяевам хоть и удавалось переходить за центр поля, но дальше «Динамо» перекрывало все зоны.

А потом случился эпизод на 75-й минуте. Кендзера против правил остановил Педру, завалив того на газон. Бразилец откровенно стал провоцировать защитника «бело-синих», парни столкнулись лоб к лобу, после чего игрок «Львова» упал на газон. Рефери, находившийся рядом с эпизодом, без колебаний показал поляку прямую красную карточку. Педру же, спустя какое-то время, получил желтую и спокойно продолжил матч.

Так, оставшись вдевятером на последние 15 минут матча, киевляне вынуждены были обороняться. «Львов» создал три момента - Бруну сперва не попал по воротам после прострела Воронина, а в другом эпизоде, после удара все того же бразильца, мяч дважды стукнулся о перекладину и вылетел за пределы поля. Финальным эпизодом был дальний выстрел Пернамбуко, который в эффектном прыжке парировал Бущан.

1:0 - минимальная, но заслуженная и очень важная победа «Динамо» во Львове.