"Львов" - "Динамо" - 0:1. 26 тур. Футбол

Львов - Динамо - 0:1 (0:1)

Гол: Буяльский, 24.
 
«Львов»: Сарнавский, Борзенко, Адамюк, Воронин, Висенте (Пернамбуку, 77), Мартан (Кадина, 46), Сабину, Липе, Алвару (Шина, 69), Педру, Бруну.
Фото "Львов" - "Динамо" - 0:1. 26 тур
Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
«Динамо» (Киев): Бущан, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Буяльский (Сидклей, 89), Цыганков, Шепелев, Андриевский, Де Пена, Русин (Шабанов, 46).
 
Предупреждения: Алвару, 28. Сабину, 48. Шина, 72. Педру, 76. Пернамбуку, 90 - Русин, 7. Шабанов, 51. Шепелев, 60. Цыганков, 73. Андриевский, 85.
 
Удаления: Бурда, 19. Кендзера, 75.
 
28 апреля. Львов. Стадион «Украина».
 
Невероятно напряженным оказался поединок во Львове, где местный ФК, не имеющий особых турнирных целей и замыкающий верхнюю шестерку, помотал нервы киевлянам.
 
Погода не радовала - матч проходил под проливным дождем. Хозяева начали тайм активнее, провели пару опасных атак. После 10-й минуты киевляне развернули игру в противоположном направлении, моменты были у Кендзеры с игры и у Цыганкова со штрафного.
 
На 19-й минуте случился первый ключевой эпизод - за фол последней надежды прямую красную карточку получил Бурда. Несмотря на игру в меньшинстве, «бело-синие» открыли счет. Цыганков вывел на ударную позицию Буяльского, который переиграл Сарнавского. Возникли вопросы по поводу офсайда Виталия, но рефери зафиксировал взятие ворот.
 
После гола «Львов» прибавил и создал пару моментов. Впрочем защитники и Бущан со всеми опасностями справились.
 
На второй тайм Хацкевич заменил Русина на Шабанова, пожертвовав форвардом в пользу целостности обороны. В конечном итоге, устоять «бело-синим» удалось благодаря великолепной самоотдаче каждого футболиста и тому факту, что удача в этот вечер была облачена в бело-синее. В остальном - было сложно.
 
«Львов», прогнозируемо, большими силами шел вперед. В одном из эпизодов, в суматохе, пара Кадар-Бущан все-таки сумели заблокировать удар Бруну из пределов штрафной на 65-й минуте. Хозяевам хоть и удавалось переходить за центр поля, но дальше «Динамо» перекрывало все зоны.
 
А потом случился эпизод на 75-й минуте. Кендзера против правил остановил Педру, завалив того на газон. Бразилец откровенно стал провоцировать защитника «бело-синих», парни столкнулись лоб к лобу, после чего игрок «Львова» упал на газон. Рефери, находившийся рядом с эпизодом, без колебаний показал поляку прямую красную карточку. Педру же, спустя какое-то время, получил желтую и спокойно продолжил матч.
 
Так, оставшись вдевятером на последние 15 минут матча, киевляне вынуждены были обороняться. «Львов» создал три момента - Бруну сперва не попал по воротам после прострела Воронина, а в другом эпизоде, после удара все того же бразильца, мяч дважды стукнулся о перекладину и вылетел за пределы поля. Финальным эпизодом был дальний выстрел Пернамбуко, который в эффектном прыжке парировал Бущан.
 
1:0 - минимальная, но заслуженная и очень важная победа «Динамо» во Львове.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Простить и посадить", - Усик прокомментировал результаты второго тура президентских выборов"Простить и посадить", - Усик прокомментировал результаты второго тура президентских выборов
Украинский супертяжеловес Сиренко эффектно отправил в нокаут соперника в первом раунде и завоевал титулУкраинский супертяжеловес Сиренко эффектно отправил в нокаут соперника в первом раунде и завоевал титул
Удаленный игрок выключил свет на стадионе. ФутболУдаленный игрок выключил свет на стадионе. Футбол
Бывший главный тренер "Барселоны" за несколько дней до своей смерти уговорил Месси остаться в клубеБывший главный тренер "Барселоны" за несколько дней до своей смерти уговорил Месси остаться в клубе
Бундеслига: "Вольфсбург" и "Айнтрахт" сыграли вничьюБундеслига: "Вольфсбург" и "Айнтрахт" сыграли вничью
Блок рекламы


Похожие новости
"Александрия" - "Заря" - 0:2. 26 тур. Футбол"Александрия" - "Заря" - 0:2. 26 тур. Футбол
Сын знаменитого боксера Эвандера Холифилда стал профессиональным футболистомСын знаменитого боксера Эвандера Холифилда стал профессиональным футболистом
Удаленный игрок выключил свет на стадионе. ФутболУдаленный игрок выключил свет на стадионе. Футбол
Шотландский футбольный клуб традиционно для себя представил форму полуобнаженной модельюШотландский футбольный клуб традиционно для себя представил форму полуобнаженной моделью
Фаны "Динамо" во время матча с "Шахтером" повесили на трибуне чучело Мораеса. ФутболФаны "Динамо" во время матча с "Шахтером" повесили на трибуне чучело Мораеса. Футбол
Хацкевич раскритиковал судейство во всеукраинском дерби. ФутболХацкевич раскритиковал судейство во всеукраинском дерби. Футбол
Мораес на последней минуте не забил пенальти в ворота "Динамо" и сохранил интригу в чемпионате Украины. ФутболМораес на последней минуте не забил пенальти в ворота "Динамо" и сохранил интригу в чемпионате Украины. Футбол
"Олимпик" - "Арсенал-Киев" - 2:0: Цена ошибки. 25 тур. Футбол"Олимпик" - "Арсенал-Киев" - 2:0: Цена ошибки. 25 тур. Футбол
"Ворскла" - "Десна" - 3:3: И потекли реки вспять. 25 тур. Футбол"Ворскла" - "Десна" - 3:3: И потекли реки вспять. 25 тур. Футбол
Анри возглавит "Нью-Йорк Ред Буллз". ФутболАнри возглавит "Нью-Йорк Ред Буллз". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости