"Александрия" - "Заря" - 0:2. 26 тур. Футбол

Александрия - Заря - 0:2 (0:1)

Голы: Громов, 41 (0:1). Громов, 62 (0:2).

«Александрия»: Панькив, Шендрик, Бабогло, Микицей (Шастал, 46), Цуриков, Гречишкин, Лучкевич, Ковалец, Довгий (Банада, 57), Протасов (Полярус, 36), Ситало.

Фото: zarya-lugansk.com

«Заря» (Луганск): Шевченко, Чеберко, Караваев, Вернидуб, Леднев (Кочергин, 79), Михайличенко, Хомченовский, Чайковский, Кабаев (Громов, 36), Арвеладзе, Будковский (Иванович, 90).

Предупреждения: Михайличенко, 36. Бабогло, 39. Чайковский, 50. Вернидуб, 81.

28 апреля. Александрия. Стадион «Ника».

Реально ли отыграть «Заре» у «Александрии» 12 очков за оставшиеся 7 туров, чтобы потеснить команду Владимира Шарана - этот вопрос не раз поднимался в предматчевой аналитике накануне очного поединка между командами Владимира Шарана и Юрия Вернидуба в рамках 26-го тура.

С одной стороны, очень и очень сложно, но с другой - пока такой вариант в теории существует, почему бы не дерзнуть, и, по крайней мере, до предела не осложнить «Александрии» путь к её главной цели сезона.

Такова футбольная жизнь, и оценивать расклады лучше после финального свистка, что же до состава «Зари» в Александрии, то, прежде всего, обращало на себя внимание отсутствие у нас в «основе» Силаса, которого не было даже в заявке. В остальном же, состав луганчан был максимально боевым.

При замечательной солнечной погоде далеко не заполненные трибуны стадиона «Ника» в стартовые минуты наблюдали за спокойной игрой со стороны обеих команд. Не будучи особо настойчивой в атаке, «Заря» на 4-й минуте заработала угловой, но Арвеладзе с угла поля не смог выполнить качественный навес. За гостями был и первый удар по воротам - на 10-й минуте Арвеладзе пробил метров с 30-ти, но эта попытка была далека от совершенства. В следующей атаке «Зари» уже Караваев попытал счастья, однако с линии штрафной отправил мяч прямо в руки Панькива.

Первые 20 минут остались позади, а рисунок игры был более чем очевиден. «Александрия» всей командой спокойно располагалась на своей половине, и вполне этим была удовлетворена, поскольку никакой реальной угрозы воротам Панькива со стороны «Зари» не было. Правда, на 20-й минуте Ситало после навеса Ковальца со штрафного нанес удар по гостевым воротам, но он был из разряда для статистики.

Вскоре команде Вернидуба наконец-то удалось вскрыть оборону «Александрии». Хомченовский слева на скорости ворвался в штрафную, сделал прострел во вратарскую, но на пути мяча оказался защитник, и для «Зари» в этом моменте лишь угловой.

Строго придерживаясь начальной тактики, соперники продолжали игру , и вряд ли такое футбольное зрелище радовало его очевидцев. Оживились трибуны на 35-й минуте, когда Михайличенко рукой придержал убегавшего Протасова. Желтая карточка игроку «Зари», а хозяевам - штрафной, с которого можно было создать первую угрозу воротам Шевченко. Так и получилось - Цуриков прямым ударом пробил под перекладину, и Шевченко перевел мяч на угловой. Прошло 4 минуты, уже Бабогло локтем приложился в верховой борьбе к Будковскому, и счет по желтым карточкам стал равным.

И тут как гром среди ясного неба! Полярус в центральной зоне протолкнул мяч на ход Лучкевичу, оказавшемуся один на один с Шевченко - удар «александрийца» со штыка, и наш голкипер выручил свою команду. Тут же «оборотка» со стороны «Зари», Хомченовский справа выполнил навес во вратарскую, и Громов, который вышел на поле 5-ю минутами ранее вместо Кабаева, опередив защитника, головой вколотил мяч в сетку. Есть 5-й мяч Артема в чемпионате, а «Заря», тем временем, повела в счете. До перерыва оставалось более пяти минут, и они прошли очень и очень спокойно.

Такой счет на табло не мог устраивать Владимира Шарана, и можно было ожидать, что игра хозяев перейдет на более атакующие рельсы. Но тут еще был вопрос, позволит ли это сделать наша команда, а луганчане не собирались отказываться от активной игры , вступая в отбор, при потере мяча, сразу же на половине «Александрии». Но у хозяев других вариантов не было, и они шли вперед, не взирая на угрозу нарваться на контратаку. На 55-й минуте так и случилось, когда Михайличенко убежал от всех по левому флангу. Далее был прострел, который замкнул Леднев - Панькив отбил, казалось бы, мертвый мяч. Тут же добивание от Леднева - выше ворот…

Все было спокойно у ворот луганчан до 61-й минуты. После углового у ворот «Зари» Ситало головой коварно пробил в газон, Шевченко в броске отбил мяч, и Шастал, пытавшийся сыграть на добивании, оказался вне игры . Ответ «Зари» не заставил себя ждать. Хомченовский одной передачей «отрезал» сразу двух центральных защитников, Громов вышел один на один с Панькивым, и, как на тренировке, переиграл голкипера - 0:2!

Для «Александрии» ситуация стала близкой к критической, тем более что «Заря» постепенно перестраивалась на игру «по счету» - речь о позиционной обороне и ожидании возможности контратаковать. На 71-й минуте сработал отбор со стороны луганчан, контратака, Леднев пробил по воротам с 25-ти метров - рядом со штангой.

Чем могла «Александрия» озадачить нашу оборону? Потенциально опасными могли быть стандарты, и при любом штрафном хозяева «грузили» мяч в штрафную, но там полновластными хозяевами были защитники «Зари», которым на помощь приходил и высокорослый Будковский. На 77-й минуте еще одна контратака «Зари», её классным ударом завершил Хомченовский, но Панькив выдал реально суперсейв, потащив мяч из девятки. Кожаный снаряд отлетел к Михайличенко, но Богдан в ворота не попал.

У ворот Шевченко по-прежнему был штиль, но на 82-й минуте Виталий Вернидуб неаккуратно обработал мяч, и пришлось фолить, срывая рывок соперника в штрафную. Игроку гостей - желтая карточка, а стандарт «Александрией» был разыгран безрезультатно.

Пожалуй, со стороны «Александрии» это было и всё, и по большому счет команды оставшееся время просто доигрывали. 2:0 - победа «Зари», которая до 9-ти очков сократила своё отставание от «Александрии». Обострение «бронзовой» интриги? Давайте не будем торопить события - ближайшие 2-3 тура сами внесут ясность в этот вопрос.