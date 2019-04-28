Новостей.COM ⇒
2019-04-28
Кубок Стэнли: "Коламбус" сравнял счет в серии против "Бостона" (ВИДЕО)
"Коламбус" обыграл "Бостон" во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли - 3:2 в овертайме.
Победную шайбу на 24-й минуте дополнительного времени забросил Мэтт Дюшен с передачи Артемия Панарина.
Фото: nhl.com
Панарин стал первым игроком "Блю Джэкетс", который имеет результативную серию из шести матчей в плей-офф.
На его счету 9 (4+5) очков.
Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31-го.
"Коламбус" сравнял счет в серии: 1-1. Два следующих матча состоятся на площадке "Блю Джэкетс".
НХЛ
Кубок Стэнли
1/4 финала
"Бостон" - "Коламбус" - 2:3 2ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Гржельчик - 1 (бол., Макэвой, Крейчи), 7:50 - 1:0. Панарин - 3 (бол., Джонс, Аткинсон), 21:03 - 1:1. Пастрняк - 3 (Койл, Юханссон), 22:01 - 2:1. Панарин - 4 (Джонс), 28:01 - 2:2. Дюшен - 4 (бол., Панарин, Аткинсон), 83:42 - 2:3.
Вратари: Раск - Бобровский.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 31 (6+7+8+10) - 41 (9+10+7+15).
28 апреля. Бостон. TD Garden.
Счет в серии: 1-1.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Серия А: "Наполи" в гостях обыграл "Фрозиноне"
28.04.2019 16:25
28.04.2019 16:25
"Александрия" - "Заря" - 0:2. 26 тур. Футбол »»
28.04.2019 19:50
28.04.2019 19:50
←+Ctrl+→