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Кубок Стэнли: "Коламбус" сравнял счет в серии против "Бостона" (ВИДЕО) "Коламбус" обыграл "Бостон" во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли - 3:2 в овертайме. Победную шайбу на 24-й минуте дополнительного времени забросил Мэтт Дюшен с передачи Артемия Панарина. Фото: nhl.com Панарин стал первым игроком "Блю Джэкетс", который имеет результативную серию из шести матчей в плей-офф. На его счету 9 (4+5) очков. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31-го. "Коламбус" сравнял счет в серии: 1-1. Два следующих матча состоятся на площадке "Блю Джэкетс". НХЛ Кубок Стэнли 1/4 финала "Бостон" - "Коламбус" - 2:3 2ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Гржельчик - 1 (бол., Макэвой, Крейчи), 7:50 - 1:0. Панарин - 3 (бол., Джонс, Аткинсон), 21:03 - 1:1. Пастрняк - 3 (Койл, Юханссон), 22:01 - 2:1. Панарин - 4 (Джонс), 28:01 - 2:2. Дюшен - 4 (бол., Панарин, Аткинсон), 83:42 - 2:3. Вратари: Раск - Бобровский. Штраф: 8 - 8. Броски: 31 (6+7+8+10) - 41 (9+10+7+15). 28 апреля. Бостон. TD Garden. Счет в серии : 1-1.

Спорт-Экспресс

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