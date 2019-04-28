Кубок Стэнли: "Коламбус" сравнял счет в серии против "Бостона" (ВИДЕО)

"Коламбус" обыграл "Бостон" во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли - 3:2 в овертайме.
 
Победную шайбу на 24-й минуте дополнительного времени забросил Мэтт Дюшен с передачи Артемия Панарина.
Фото Кубок Стэнли: "Коламбус" сравнял счет в серии против "Бостона" (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
 
Панарин стал первым игроком "Блю Джэкетс", который имеет результативную серию из шести матчей в плей-офф.
 
На его счету 9 (4+5) очков.
 
Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31-го. 
 
"Коламбус" сравнял счет в серии: 1-1. Два следующих матча состоятся на площадке "Блю Джэкетс".
 
НХЛ
 
Кубок Стэнли
 
1/4 финала
 
"Бостон" - "Коламбус" - 2:3 2ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
 
Голы: Гржельчик - 1 (бол., Макэвой, Крейчи), 7:50 - 1:0. Панарин - 3 (бол., Джонс, Аткинсон), 21:03 - 1:1. Пастрняк - 3 (Койл, Юханссон), 22:01 - 2:1. Панарин - 4 (Джонс), 28:01 - 2:2. Дюшен - 4 (бол., Панарин, Аткинсон), 83:42 - 2:3.
 
Вратари: Раск - Бобровский.
 
Штраф: 8 - 8.
 
Броски: 31 (6+7+8+10) - 41 (9+10+7+15).
 
28 апреля. Бостон. TD Garden.
 
Счет в серии: 1-1.
 


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