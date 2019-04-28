Сын знаменитого боксера Эвандера Холифилда стал профессиональным футболистом

Раннинбек Илайджа Холифилд подписан "Каролиной Пантерс".

Сын знаменитого боксера Эвандера Холифилда стал профессиональным футболистом
Фото: instagram.com/_eholy

Сын знаменитого американского боксера, экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Эвандера Холифилда стал профессиональным игроком в американский футбол.

Раннинбек Илайджа Холифилд учился и играл в Университете Джорджии и рано покинул его ради подготовки к драфту, на котором клубы выбирают лучших студентов. Однако не лучшие показатели на тренировках затмили его достижения по ходу сезона, и за три дня драфта бегущим никто не заинтересовался. В итоге его в качестве свободного агента взяла "Каролина Пантер", пишет профильное издание First and Goal.

Холифилд-младший в предыдущем году набрал в составе "Джорджии" 1018 ярдов выносом и 7 тачдаунов.

В составе "Пантер" он будет конкурировать за место запасного бегущего с выбранным в пятом раунде драфта представителем "Флориды" Джорданом Скарлетом.

UDFA news: The #Panthers are signing FA #Georgia RB Elijah Holyfield, source said. The son of Evander.

— Ian Rapoport (@RapSheet) April 27, 2019

Напомним, что Холифилд-старший - единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе. Он был чемпионом мира хотя бы по одной версии в каждом году на протяжении 16 лет с 1986 по 2001 годы, за исключением двух годов — 1989 и 1995.


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