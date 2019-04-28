Новостей.COM ⇒ Спорт

Кубок Стэнли: "Даллас" сравнял счет в серии (ВИДЕО) "Даллас" во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли обыграл "Сент-Луис" - 4:2. Героем встречи стал финский форвард "Старз" Роопе Хинтц, который забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Фото: nhl.com "Даллас" сравнял счет в серии - 1-1. Два следующих матча состоятся на площадке "Старз". НХЛ Кубок Стэнли 1/4 финала Второй матч "Сент-Луис" - "Даллас" - 2:4 (1:3, 0:0, 1:1) Голы: Хинтс - 3 (Цуккарелло, Дикинсон), 7:11 - 0:1. Хейсканен - 2 (Хинтс, Цуккарелло), 13:39 - 0:2. Парэйко - 1 (О`Райлли, Перрон), 14:25 - 1:2. Янмарк - 1 (Дикинсон), 14:51 - 1:3. Шворц - 5 (Парэйко), 41:48 - 2:3. Хинтс - 4 (п.в.), 59:57 - 2:4. Вратари: Биннингтон (58:20 - 59:57) - Бишоп. Штраф: 8 - 14. Броски: 34 (10+14+10) - 35 (10+7+18). 27 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.