Кубок Стэнли: "Даллас" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  

"Даллас" во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли обыграл "Сент-Луис" - 4:2.
 
Героем встречи стал финский форвард "Старз" Роопе Хинтц, который забросил две шайбы и сделал результативную передачу. 
Фото Кубок Стэнли: "Даллас" сравнял счет в серии (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
 
"Даллас" сравнял счет в серии - 1-1.
 
Два следующих матча состоятся на площадке "Старз".
 
НХЛ
 
Кубок Стэнли
 
1/4 финала
 
Второй матч
 
"Сент-Луис" - "Даллас" - 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)
 
Голы: Хинтс - 3 (Цуккарелло, Дикинсон), 7:11 - 0:1. Хейсканен - 2 (Хинтс, Цуккарелло), 13:39 - 0:2. Парэйко - 1 (О`Райлли, Перрон), 14:25 - 1:2. Янмарк - 1 (Дикинсон), 14:51 - 1:3. Шворц - 5 (Парэйко), 41:48 - 2:3. Хинтс - 4 (п.в.), 59:57 - 2:4.
 
Вратари: Биннингтон (58:20 - 59:57) - Бишоп.
 
Штраф: 8 - 14.
 
Броски: 34 (10+14+10) - 35 (10+7+18).
 
27 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.
 


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