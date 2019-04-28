"Ренн" обыграл "ПСЖ" в финале Кубка Франции

"Ренн" победил "ПСЖ" в финале Кубка Франции.
 
Основное время матча, проходившего на "Стад де Франс", завершилось вничью - 2:2.
Фото "Ренн" обыграл "ПСЖ" в финале Кубка Франции
Фото: psg.fr
 
В первой половине первого тайма по голу забили парижане Дани Алвес и Неймар. Для бразильца этот мяч стал первым с января.
 
"Ренн" отыгрался к 66-й минуте. Первый мяч красно-черным помог забить соперник - Кимпембе отправил мяч в собственные ворота. Сравнял счет защитник Эдсон Мексер.
 
В дополнительное время команды не смогли распечатать ворота. На 118-й минуте нападающий Кильян Мбаппе заработал удаление за грубый фол - он ударил сопернику в колено прямой ногой.
 
В серии пенальти первые пять ударов с каждой стороны были точными.
 
Шестую попытку в составе "Ренна" реализовал форвард Исмаила Сарр. Удар полузащитника "ПСЖ" Кристофера Нкунку пришелся мимо ворот.
 
"Ренн" выиграл Кубок в третий раз в своей истории и впервые с 1971 года.
 
Красно-черные смогли прервать победную серию "ПСЖ", который завоевывал этот трофей четыре раза подряд.
 
Кубок Франции 
 
Финал 
 
"Ренн" - "ПСЖ" - 2:2 д.в. (1:2, 1:0, 0:0). Пенальти - 6:5
 
Голы: Дани Алвес, 13 (0:1). Неймар, 21 (0:2). Кимпембе, 40 - в свои ворота (1:2). Мексер, 66 (2:2). 
 
Серия пенальти: Ньянг - 1:0. Кавани - 1:1. Бен Арфа - 2:1. Дани Алвес - 2:2. Гренье - 3:2. Паредес - 3:3. Леа Силики - 4:3. Бернат - 4:4. Бенсебаини - 5:4. Неймар - 5:5. Сарр - 6:5. Нкунку - 6:5 (мимо). 
 
"Ренн": Коубек, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Бен Арфа, Гренье, Андре, Буриго (Леа Силики, 105), Сарр, Ньянг.
 
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Дагба (Диаби, 105. Нкунку, 120+1), Дракслер (Кавани, 90), Верратти, Ди Мария (Паредес, 75), Неймар, Мбаппе.
 
Предупреждения: Гренье, 24. Верратти, 29. Неймар, 44. Ди Мария, 55. Мексер, 68. Буриго, 71. Паредес, 95. Андре, 97. Ньянг, 107. Бенсебаини, 112. Леа Силики, 118. 
 
Удаление: Мбаппе, 118. 
 
Судья: Бюке.
 
27 апреля. Сен-Дени. Стадион "Стад де Франс".


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