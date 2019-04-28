Удаленный игрок выключил свет на стадионе. Футбол

Курьезный случай произошел во время матча любительских команд в Англии.

Один из футболистов выключил свет на стадионе.

Как сообщает Metro, инцидент произошел во время матча между "Кидлингтоном" и "Челтенхэм Сарасенз".

На 73-й игрок "Кидлингтона" Джулиус Мурага получил красную карточку и покинул поле. После этого на стадионе пропал свет.

Позднее выяснилось, что свет выключил именно Мурага. Он сказал, что не хотел этого делать и думал, что это выключатель для душа, куда он отправился после удаления.

Фото: twitter.com/SportsClock

Футболист заверил, что он не пытался сорвать матч.