Удаленный игрок выключил свет на стадионе. Футбол

Курьезный случай произошел во время матча любительских команд в Англии.

Один из футболистов выключил свет на стадионе.

Как сообщает Metro, инцидент произошел во время матча между  "Кидлингтоном" и "Челтенхэм Сарасенз".

На 73-й игрок "Кидлингтона" Джулиус Мурага получил красную карточку и покинул поле. После этого на стадионе пропал свет.

Позднее выяснилось, что свет выключил именно Мурага. Он сказал, что не хотел этого делать и думал, что это выключатель для душа, куда он отправился после удаления.
Фото Удаленный игрок выключил свет на стадионе
Фото: twitter.com/SportsClock
 
Футболист заверил, что он не пытался сорвать матч.
 
Спустя пять минут игра возобновилась, и "Челтенхэм" победил со счетом 3:1, информирует СЭ.


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