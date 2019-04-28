Новостей.COM ⇒
2019-04-28
Удаленный игрок выключил свет на стадионе. Футбол
Курьезный случай произошел во время матча любительских команд в Англии.
Один из футболистов выключил свет на стадионе.
Как сообщает Metro, инцидент произошел во время матча между "Кидлингтоном" и "Челтенхэм Сарасенз".
На 73-й игрок "Кидлингтона" Джулиус Мурага получил красную карточку и покинул поле. После этого на стадионе пропал свет.
Позднее выяснилось, что свет выключил именно Мурага. Он сказал, что не хотел этого делать и думал, что это выключатель для душа, куда он отправился после удаления.
Фото: twitter.com/SportsClock
Футболист заверил, что он не пытался сорвать матч.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Украинская саблистка Харлан выиграла "золото" Гран-При Сеула
28.04.2019 10:51
28.04.2019 10:51
"Ренн" обыграл "ПСЖ" в финале Кубка Франции »»
28.04.2019 14:09
28.04.2019 14:09
←+Ctrl+→