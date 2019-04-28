Украинская саблистка Харлан выиграла "золото" Гран-При Сеула

Ольга Харлан второй год подряд выигрывает этот турнир.

Украинская саблистка Харлан выиграла "золото" Гран-При Сеула
Ольга Харлан
Фото: НОК via Facebooк

Сильнейшая украинская фехтовальщица Ольга Харлан в захватывающем финале Гран-При в Сеуле победила кореянку Ким Чжи Ен - 15:14.

Таким образом, Ольга выиграла первый турнир в сезоне, который является отборочным на Олимпийские игры-2020 в Токио.

До этого олимпийская чемпионка Пекина-2008 в последний раз выигрывала "золото" на Гран-При в апреле прошлого года именно на турнире в Сеуле.

Бронзовые награды завоевали француженка Манон Брюне, которую Харлан победила в полуфинале, а также Чжи Ен Сео из Южной Кореи.

Напомним, в июле прошлого года Ольга победила в общем зачете Кубка мира по фехтованию.


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