Украинская саблистка Харлан выиграла "золото" Гран-При Сеула
Ольга Харлан второй год подряд выигрывает этот турнир.
Сильнейшая украинская фехтовальщица Ольга Харлан в захватывающем финале Гран-При в Сеуле победила кореянку Ким Чжи Ен - 15:14.
Таким образом, Ольга выиграла первый турнир в сезоне, который является отборочным на Олимпийские игры-2020 в Токио.
До этого олимпийская чемпионка Пекина-2008 в последний раз выигрывала "золото" на Гран-При в апреле прошлого года именно на турнире в Сеуле.
Бронзовые награды завоевали француженка Манон Брюне, которую Харлан победила в полуфинале, а также Чжи Ен Сео из Южной Кореи.
Напомним, в июле прошлого года Ольга победила в общем зачете Кубка мира по фехтованию.
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