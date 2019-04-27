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2019-04-27
Шотландский футбольный клуб традиционно для себя представил форму полуобнаженной моделью
На этот раз "Эйр Юнайтед" был еще более оригинален.
Фото: ayrunitedfc.co.uk
Добавим, что каждый год "Эйр Юнайтед" упоминается СМИ своими оригинальными презентациями новых комплектов формы.
Изюминкой клуба в прямом и переносном смысле является презентация формы на полуголых моделях, которым просто рисуют футболку на голом теле, за что представительницы феминистических движений не раз обвиняли клуб в сексизме и объективизации женщин.
Фото: ayrunitedfc.co.uk
Фото: ayrunitedfc.co.uk
Фото: ayrunitedfc.co.uk
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