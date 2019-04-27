Шотландский футбольный клуб традиционно для себя представил форму полуобнаженной моделью

На этот раз "Эйр Юнайтед" был еще более оригинален.

Фото: ayrunitedfc.co.uk
Шотландскому клубу второго дивизиона (четвертый уровень Шотландской профессиональной футбольной лиги) "Эйр Юнайтед" из города Эйр никак не удается повыситься в классе. Однако в текущем чемпионате после 35-го тура "Честные люди" идут на третьем месте, позволяющим провести стыковые матчи за право провести следующий сезон в Первой лиге.

Добавим, что каждый год "Эйр Юнайтед" упоминается СМИ своими оригинальными презентациями новых комплектов формы.

Изюминкой клуба в прямом и переносном смысле является презентация формы на полуголых моделях, которым просто рисуют футболку на голом теле, за что представительницы феминистических движений не раз обвиняли клуб в сексизме и объективизации женщин.

Фото: ayrunitedfc.co.uk
В этом году клуб оригинально ответил на обвинения - вместе с моделью Харис Листер в презентации принял участие Микаэл Ангесио, который представил комплект выездной формы.

Фото: ayrunitedfc.co.uk
Фото: ayrunitedfc.co.uk
Смотрите также предыдущие презентации формы в прошлые годы:


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