Лига 1: "Бордо" дома уступил "Лиону"

"Лион" обыграл "Бордо" в матче 34-го тура чемпионата Франции.
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1
Фото Лига 1: "Бордо" дома уступил "Лиону"
Фото: ol.fr
 
34-й тур
 
"Бордо" - "Лион" - 2:3 (2:1)
 
Голы: Депай, 14 (0:1). Бриан, 34 (1:1). Де Превиль, 38 (2:1). Корне, 67 (2:2). Дембеле, 85 (2:3).
 
"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали (Бенраху, 69), Йованович, Паблу, Кунде, Отавиу, Башич, Бриан, Де Превиль (Юссуф, 84), Камано (Паленсия, 77).
 
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Тете (Менди, 80), Депай, Фекир, Ауар, Ндомбеле, Корне (Дембеле, 69), Террье (Траоре, 69).
 
Предупреждения: Де Превиль, 44. Отавиу, 61. Дюбуа, 78. Фекир, 88. Паленсия, 90+3. Траоре, 90+4.
 
Удаление: Йованович, 73.
 
Судья: Бастьен (Франция).
 
26 апреля. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".


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