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2019-04-27
Лига 1: "Бордо" дома уступил "Лиону"
"Лион" обыграл "Бордо" в матче 34-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
Лига 1
Фото: ol.fr
34-й тур
"Бордо" - "Лион" - 2:3 (2:1)
Голы: Депай, 14 (0:1). Бриан, 34 (1:1). Де Превиль, 38 (2:1). Корне, 67 (2:2). Дембеле, 85 (2:3).
"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали (Бенраху, 69), Йованович, Паблу, Кунде, Отавиу, Башич, Бриан, Де Превиль (Юссуф, 84), Камано (Паленсия, 77).
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Тете (Менди, 80), Депай, Фекир, Ауар, Ндомбеле, Корне (Дембеле, 69), Террье (Траоре, 69).
Предупреждения: Де Превиль, 44. Отавиу, 61. Дюбуа, 78. Фекир, 88. Паленсия, 90+3. Траоре, 90+4.
Удаление: Йованович, 73.
Судья: Бастьен (Франция).
26 апреля. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".
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