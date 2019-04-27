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Лига 1: "Бордо" дома уступил "Лиону" "Лион" обыграл "Бордо" в матче 34-го тура чемпионата Франции. Чемпионат Франции Лига 1 Фото: ol.fr 34-й тур "Бордо" - "Лион" - 2:3 (2:1) Голы: Депай, 14 (0:1). Бриан, 34 (1:1). Де Превиль, 38 (2:1). Корне, 67 (2:2). Дембеле, 85 (2:3). "Бордо": Костиль, Пундже, Сабали (Бенраху, 69), Йованович, Паблу, Кунде, Отавиу, Башич, Бриан, Де Превиль (Юссуф, 84), Камано (Паленсия, 77). "Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Тете (Менди, 80), Депай, Фекир, Ауар, Ндомбеле, Корне (Дембеле, 69), Террье (Траоре, 69). Предупреждения: Де Превиль, 44. Отавиу, 61. Дюбуа, 78. Фекир, 88. Паленсия, 90+3. Траоре, 90+4. Удаление: Йованович, 73. Судья: Бастьен (Франция). 26 апреля. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".

Спорт-Экспресс

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