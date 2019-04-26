Впервые в 126-летней истории Кубка Стэнли все четыре победителя дивизионов выбыли в первом раунде плей-офф

"Вашингтон" последним из победителей дивизиона проиграл серию плей-офф.

Накануне "Вашингтон Кэпиталз" сложил с себя полномочия действующего победителя Кубка Стэнли, уступив "Каролине Харрикейнз" (3:4, 2ОТ) в седьмом матче серии плей-офф НХЛ.

Таким образом, впервые в истории НХЛ в первом раунде Кубка Стэнли выбыли все четыре победителя дивизионов: "Тампа-Бэй Лайтнинг" уступила "Коламбус Блю Джекетс" 0:4 (Атлантический), "Калгари Флэймз" проиграл "Колорадо Эвеланш" 1:4 (Тихоокеанский), "Нэшвилл Предаторз" оказался слабее "Даллас Старз" 2:4 (Центральный) и, наконец, "Вашингтон", который был сильнейшим в Столичном дивизионе.

Since the NHL split into divisions in 1967-68 with expansion, 2019 is the 1st time where all the Division winners were eliminated in the 1st round of a single #StanleyCup Playoff year

— StatsCentre (@StatsCentre) 25 апреля 2019 г.


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