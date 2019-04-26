Фаны "Динамо" во время матча с "Шахтером" повесили на трибуне чучело Мораеса. Футбол
Может поэтому натурализовавшийся украинец не забил решающий пенальти?
Накануне на НСК "Олимпийский" "Динамо" и "Шахтер" расписали унылую ничью 0:0 в центральном матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги.
Одним из самых запоминающихся моментов в матче был нереализованный на 90+5 минуте пенальти игроком "Шахтера" и экс-игроком "Динамо" Мораесом.
Киевские болельщики до сих пор в негативе вспоминают переход нападающего из "Динамо" в стан принципиального соперника, который состоялся прошлым летом.
На этот раз фаны вывесили во время матча чучело, одетое в футболку Мораеса.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
26.04.2019 15:04
26.04.2019 15:05