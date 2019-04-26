Фаны "Динамо" во время матча с "Шахтером" повесили на трибуне чучело Мораеса. Футбол

Может поэтому натурализовавшийся украинец не забил решающий пенальти?

Фаны "Динамо" во время матча с "Шахтером" повесили на трибуне чучело Мораеса
Жуниор Мораес
Фото: ФК Шахтер

Накануне на НСК "Олимпийский" "Динамо" и "Шахтер" расписали унылую ничью 0:0 в центральном матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

Одним из самых запоминающихся моментов в матче был нереализованный на 90+5 минуте пенальти игроком "Шахтера" и экс-игроком "Динамо" Мораесом.

Киевские болельщики до сих пор в негативе вспоминают переход нападающего из "Динамо" в стан принципиального соперника, который состоялся прошлым летом.

На этот раз фаны вывесили во время матча чучело, одетое в футболку Мораеса.


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