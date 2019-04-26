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"Лацио" вышел в финал Кубка Италии "Лацио" на выезде обыграл "Милан" в ответном полуфинале Кубка Италии - 1:0. Единственный гол в этой игре забил Хоакин Корреа на 58-й минуте. Дженнаро Гаттузо. Фото: gazzetta.it Первая встреча завершилась со счетом 0:0. "Лацио" вышел в финал, где сыграет с победителем в паре "Аталанта" - "Фиорентина" (первый матч - 3:3). Кубок Италии 1/2 финала Ответный матч "Милан" - "Лацио" - 0:1 (0:0) Гол: Корреа, 58. "Милан": Рейна, Музаккьо, Романьоли, Калабрия (Конти, 40), Кальдара (Кутроне, 65), Лаксальт, Бакайоко, Кессье, Сусо, Самуэль Кастильехо (Хакан Чалханоглу, 57), Пентек. "Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Луис Альберто (Бадель, 85), Ромулу, Милинкович-Савич (Пароло, 15), Иммобиле, Корреа (Кайседо, 75). Предупреждения: Луис Фелипе, 37. Музаккьо, 70. Кайседо, 78. Бакайоко, 79. Судья: Маццолени. 24 апреля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza". Первый матч - 0:0.

Спорт-Экспресс

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