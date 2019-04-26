"Лацио" вышел в финал Кубка Италии

"Лацио" на выезде обыграл "Милан" в ответном полуфинале Кубка Италии - 1:0.
 
Единственный гол в этой игре забил Хоакин Корреа на 58-й минуте.
Фото "Лацио" вышел в финал Кубка Италии
Дженнаро Гаттузо. Фото: gazzetta.it
 
Первая встреча завершилась со счетом 0:0. "Лацио" вышел в финал, где сыграет с победителем в паре "Аталанта" - "Фиорентина" (первый матч - 3:3).
 
Кубок Италии 
 
1/2 финала 
 
Ответный матч
 
"Милан" - "Лацио" - 0:1 (0:0)
 
Гол: Корреа, 58. 
 
"Милан": Рейна, Музаккьо, Романьоли, Калабрия (Конти, 40), Кальдара (Кутроне, 65), Лаксальт, Бакайоко, Кессье, Сусо, Самуэль Кастильехо (Хакан Чалханоглу, 57), Пентек.
 
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Луис Альберто (Бадель, 85), Ромулу, Милинкович-Савич (Пароло, 15), Иммобиле, Корреа (Кайседо, 75).
 
Предупреждения: Луис Фелипе, 37. Музаккьо, 70. Кайседо, 78. Бакайоко, 79. 
 
Судья: Маццолени.
 
24 апреля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
 
Первый матч - 0:0.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Простить и посадить", - Усик прокомментировал результаты второго тура президентских выборов"Простить и посадить", - Усик прокомментировал результаты второго тура президентских выборов
"Монако": Фабрегас угодил в лазарет"Монако": Фабрегас угодил в лазарет
Лига 1: "Марсель" поднялся в зону Лиги ЕвропыЛига 1: "Марсель" поднялся в зону Лиги Европы
Серия А: Сенсация в Риме и успех "Торино" (ВИДЕО)  Серия А: Сенсация в Риме и успех "Торино" (ВИДЕО)  
Серия А: "Ювентус" стал чемпионом в 8-й раз кряду (ВИДЕО)  Серия А: "Ювентус" стал чемпионом в 8-й раз кряду (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Впервые в 126-летней истории Кубка Стэнли все четыре победителя дивизионов выбыли в первом раунде плей-офф
"Бавария" пробилась в финал Кубка Германии"Бавария" пробилась в финал Кубка Германии
"РБ Лейпциг" вышел в финал Кубка Германии"РБ Лейпциг" вышел в финал Кубка Германии
"Сан-Хосе" выиграл серию плей-офф Кубка Стэнли, отыграв в третьем периоде седьмого матча 3 шайбы"Сан-Хосе" выиграл серию плей-офф Кубка Стэнли, отыграв в третьем периоде седьмого матча 3 шайбы
Правоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка УкраиныПравоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка Украины
Футболисты "Ингульца" получат шестизначную сумму премиальных за выход в финал Кубка УкраиныФутболисты "Ингульца" получат шестизначную сумму премиальных за выход в финал Кубка Украины
"Шахтер" пробился в финал Кубка Украины (ВИДЕО)  "Шахтер" пробился в финал Кубка Украины (ВИДЕО)  
"Ингулец" сыграет в финале Кубка Украины (ВИДЕО)  "Ингулец" сыграет в финале Кубка Украины (ВИДЕО)  
Определились финалисты Кубка Украины. ФутболОпределились финалисты Кубка Украины. Футбол
В полуфинале Кубка Украины состоялась громкая сенсацияВ полуфинале Кубка Украины состоялась громкая сенсация
Последние новости
Подгружаем последние новости