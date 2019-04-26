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2019-04-26
"Лацио" вышел в финал Кубка Италии
"Лацио" на выезде обыграл "Милан" в ответном полуфинале Кубка Италии - 1:0.
Единственный гол в этой игре забил Хоакин Корреа на 58-й минуте.
Дженнаро Гаттузо. Фото: gazzetta.it
Первая встреча завершилась со счетом 0:0. "Лацио" вышел в финал, где сыграет с победителем в паре "Аталанта" - "Фиорентина" (первый матч - 3:3).
Кубок Италии
1/2 финала
Ответный матч
"Милан" - "Лацио" - 0:1 (0:0)
Гол: Корреа, 58.
"Милан": Рейна, Музаккьо, Романьоли, Калабрия (Конти, 40), Кальдара (Кутроне, 65), Лаксальт, Бакайоко, Кессье, Сусо, Самуэль Кастильехо (Хакан Чалханоглу, 57), Пентек.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Луис Альберто (Бадель, 85), Ромулу, Милинкович-Савич (Пароло, 15), Иммобиле, Корреа (Кайседо, 75).
Предупреждения: Луис Фелипе, 37. Музаккьо, 70. Кайседо, 78. Бакайоко, 79.
Судья: Маццолени.
24 апреля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
Первый матч - 0:0.
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