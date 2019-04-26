Кубок Украины: Экономили не жестко

Спор за путевки в «Финал четырех» проходит без особых отклонений от рейтинга.

Стремительнее других очутились в желанном кубковом квартете «Карпаты» - действующий владелец трофея. Вне сомнений, ужгородские девчата и на площадке добились бы перевеса над «Спартаком», особенно в его зимне-весенней версии.

Юная надежда тернопольских болельщиков, вратарь София ГУМЕНЮК. Фото: ternopoliany.te.ua

Увы, некогда звездный киевский клуб раздал своим боевитым барышням не патроны, а увольнительные, о чем регулярно сообщалось в «СЭ».

Ну а среди тех, кто воюет в четвертьфиналах, меньше всего повезло со жребием тернопольским «экономистам». Еще бы, после двойной победы над студентками Сумского госуниверситета, им выпало играть с неоднократными чемпионками страны из «Галычанки».

Отдам должное наставнику тернопольчанок Андрею Верцимаге: ради престижа, для болельщиков и вопреки рейтингу (а обе встречи прошли в спорткомплексе ТНЭУ), он настроил команду по принципу «примите вызов и вас зауважают». Кроме Юлии Бойчук, забросившей в сумме двух дней целую дюжину мячей, порадовали тренера Александра Шиптицкая (две порции «по три»), Людмила Дацюк и голкипер София Гуменюк. Да, скажете вы, а сколько она пропустила! Подправлю: во-первых, от кого, а во-вторых, дитя-то 2003 года рождения.

...Ваш корреспондент надеялся, что фаворитам все-таки не удастся прогуляться в эконом-режиме. По-честному старалась поддержать столичную марку компания Игоря Аврамова, представляющая Таврийский национальный университет и спортшколу №21. В первом четвертьфинальном поединке против «Днепрянки», наряду с более известными Александрой Замышляк и Ольгой Аврамовой, прилично выглядели Милослава Бородай, владеющая грамотной и не показной распасовкой, а также 17-летняя София Галинская. Ну а для рулевого херсонского экипажа Бориса Милославского это был удачный момент проверить свою молодежь. Вот вам пример: появившись аж на 43-й минуте, Наталия Панченко успела отвезти строптивым соперницам пять «шайб».

На мой взгляд, данная игра оказалась для «пираний» не столь жесткой, как недавний матч суперлиги в том же интерьере БВУФК, но - с самими броварчанками. Вспоминается, как уже на 19-й секунде (!) Алла Ракша схлопотала удаление. А все потому, что юная компания с Киевщины обороняется не банально, а маневренно, применяя 4-2 и даже 3-3. После того, как усилиями своего капитана Нелины Шпак, не особо знакомой публике Виктории Росохи и все той же Ракши, броварчанки подтянулись до 4:5, понадобились дальнобойные залпы Анны Дябло. Как минимум, чтобы бригада Милославского застолбила комфортный запас - 9:5 (общий результат той календарной встречи, напомню, - 36:24).

Коуч «школьниц» Александр Гурский только внешне бурлил, а на самом деле вовсе не препятствовал экспромтам подопечных, сопряженным, ясное дело, с ошибками. Все же, как лихо Шпак исполнила алле-уп с наброса прибавляющей от тура к туру Анастасии Бондаренко, а ближе к развязке (даром что интрига уже растаяла), по два важных для номинальных запасных автографа оставили в сетке Анастасия Халючкова и Дарина Евницкая!

Да и что значит резерв? Милославский сознательно дал после перерыва отдохнуть Екатерине Кандыбей, Маргарите Ищенко и Кристине Гречке, но нашлось ведь место для одного-двух всплесков от Ирины Морозенко и Виктории Оноприенко, а голкипер Анастасия Кальченко включаясь «со скамейки», парировала четыре (!) пенальти. Важно, что «под» основной херсонской часовой Татьяной Чорнявской есть такая сменщица.

Добавлю, что в начале мая «Бровары» дважды выполнят кубковую программу в гостях у николаевского «Реала». И четверка прямых соискательниц «хрусталя» оформится полностью.

Евгений КАРЕЛЬСКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине

Первые матчи . Экономуниверситет (D2) - Галычанка-ЛНУ - 15:37 (7:18). Э: Бойчук (6). Г: Братковская (7), Гайкова (5), Череп (5), Колодийчак (5), Стельмах (4), Давидянц (4).

ТНУ-ДЮСШ-21 (D2) - Днепрянка - 20:38 (7:19). Т: Замышляк (6), Аврамова (4). Дн: Ищенко (10), Дябло (8), Панченко (5).