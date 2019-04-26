Хацкевич раскритиковал судейство во всеукраинском дерби. Футбол

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал действия днепровской бригады судей во главе с Виталием Романовым в центральном матче тура Украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера" (0:0).

"Хочу коснуться судейства. Любой контакт, любая борьба - сразу свисток или в одну, или в другую сторону. Никакой динамики! Если кто-то боится конкуренции, нет вопросов, пусть играют между собой. В конце начали валяться... Судейство меня просто поразило", цитирует Хацкевича dynamo.kiev.ua.

"Я говорю судье: "Почему ты не даешь бороться?" Он говорит: "Они поубивают друг друга". Футбол - это страсть, это борьба в первую очередь. А когда свисток, свисток, желтая карточка, желтая карточка - никакой динамики игры нет. Понятно, что темп сбивается.

Можно провести быструю атаку, у нас мяч остается - свисток. Это вообще безобразие, на самом деле! О какой борьбе можно говорить? Если бояться судить, смысл тогда это делать?" – отметил наставник "Динамо".