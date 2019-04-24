"Олимпик" - "Арсенал-Киев" - 2:0: Цена ошибки. 25 тур. Футбол

ОЛИМПИК - АРСЕНАЛ-КИЕВ - 2:0 (2:0)

Голы: ГАЙ (с пенальти), 37 - 1:0. ДЕГТЯРЕВ, 44 - 2:0.

Фото: olimpik.com.ua

«Олимпик» (Донецк): Крынский - 6,0. Вантух - 5,5. Цымбалюк - 6,0. Гришко - 5,5. Ксенз - 6,0. Гай - 6,0. Политыло - 5,5 (Е. Пасич, 77 - б/о). Кравчук - 5,5. Г. Пасич - 6,0 (Сондей, 87 - б/о). ТЕЙШЕЙРА - 6,5 (Валеев, 69 - б/о). Дегтярев - 5,5.

«Арсенал-Киев»: Пидкивка - 6,0. Жичиков - 5,5. Башлай - 5,0. Вакуленко - 5,5. (Сагуткин, 59 - 5,0). Дубинчак - 5,5. Танковский - 5,5. Домбровский - 5,5. КАЛИТВИНЦЕВ - 6,0 Ориховский - 5,5 (Козак, 57 - 5,0). Мудрик - 5,0 (Липартия, 46 - 5,0). Авагимян - 5,0.

Наказания: Танковский, 19. Дубинчак, 58 (предупреждения).

Голевые моменты: 3 - 4.

Удары (в створ): 8 (3) - 9 (2).

Угловые: 5 - 1.

Судьи: КРИВУШКИН (Харьков). Ермоленко, Марченко (Чернигов).

23 апреля. Киев . Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. 17 градусов. 258 зрителей (вмещает 16 873).

Виталий ПАСИЧНЫЙ

со стадиона «Динамо»

Смена тренера в «Олимпике» моментально дала плоды: уже в первом матче у руля команды Игорь Климовский прервал 13-матчевую безвыигрышную серию донецкого клуба. При этом обыграть удалось «Арсенал», который, конечно, в таблице идет еще ниже, но два предыдущих тура закончил победами и вообще находится на ходу.

Климовский по сравнению с последним матчем Вячеслава Шевчука внес два изменения в стартовый состав: Евгений Цымбалюк в центре обороны выиграл конкуренцию у Ивана Снурницына, а Тейшейра заменил Андрея Кравчука в средней линии. Между тем в самом дебюте «Олимпик» мог снова пропустить: комбинационная атака привела к выходу один на один с вратарем Владислава Калитвинцева. Но Владимир Крынский довольно уверенно сыграл в эпизоде - и вышел победителем.

***

«Олимпик» смог выровнять игру , а вышел вперед из-за глупейшей ошибки соперника. Сергей Вакуленко в борьбе за мяч при одном из «стандартов» ударил Цымбалюка по ногам. Дело происходило в штрафной, и Алексей Гай на опыте реализовал чистейший пенальти, переиграв Романа Пидкивку.

А уже очень скоро великолепный проход Тейшейры по флангу привел к прострелу, после которого Максиму Дегтяреву было проще забить, чем не забить.

«Олимпику» было бы намного сложнее удержать преимущество, если бы между голами дальний удар Танковского не пришелся в перекладину. Однако сложно поспорить, что счет 2:0 во втором тайме команда удержала более чем уверенно.

***

Гай по действиям в обороне по-прежнему даст фору всем молодым, а вот «Арсеналу» еще есть куда прогрессировать. Михаил Мудрик был заменен не просто так: арендованный у «Шахтера» юный талант полностью провалил первый тайм, растворившись на поле. На последних минутах матча Козак мог внести интригу в эндшпиль, но не попал в ближнюю «девятку»…

«Арсенал», по всей видимости, уже не может ставить себе других задач, кроме бегства с последнего места и выхода в зону переходных матчей - «Карпаты» с «Олимпиком» уже далеко. А вот донецкий клуб, в ходе длиннющей безвыигрышной серии опустившийся в нижнюю тройку, может и должен побороться за то, чтобы спастись напрямую.

***

Закрепление на десятом месте точно ничего не дает: сейчас его обладатель выходит на «Металлист 1925», тогда как предпоследняя команда - на «Колос». И кто из этих двух соперников на бумаге видится сильнее?

Игорь КЛИМОВСКИЙ, и. о. главного тренера «Олимпика»:

- Все в восторге, все ликуют - ребята и тренеры работали для этой победы. Моя роль была в том, чтобы направить команду, что-то подсказать. То, что мы попросили, футболисты и сделали. Больше задействовали фланги, исполняли переводы, забегания, фланговые атаки, прибавили в агрессивности…

Требовалось психологически восстановить игроков, чтобы они почувствовали к себе более родное отношение. Перед дебютом сильно волновался. Наш тренер по вратарям Савченко сказал: «Не переживай, ты сделал все, что мог. Теперь они играют…»

Игорь ЛЕОНОВ, главный тренер «Арсенала»:

- Не могу сейчас сказать, в чем причина поражения. Почему вы думаете, что мы должны постоянно побеждать? Мы выиграли дважды, это хорошо, но каждый матч мы не можем выигрывать. Сегодня мы проиграли сами, это не «Олимпик» победил. Проиграли из-за своих ошибок. Разберемся и будем идти дальше.