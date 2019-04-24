"Ворскла" - "Десна" - 3:3: И потекли реки вспять. 25 тур. Футбол

ВОРСКЛА - ДЕСНА - 3:3 (0:3)

Голы: СЕРГИЙЧУК (А.Фаворов), 4 (0:1). ХЛЕБАС, 14 (0:2). СЕРГИЙЧУК, 42 (0:3). ГАБЕЛОК, 52 (1:3). ШАРПАР (с пенальти), 62 - (2:3). КАРЕКА, 71 (3:3).

Фото: vorskla.com.ua

Нереализованный пенальти: А.Фаворов, 29 (вратарь).

«Ворскла» (Полтава): Ткаченко - 5,0. Якубу - 4,5 (Даллку, 46 - 5,5). Чеснаков (к) - 5,0. Мартыненко - 4,5. Артур - 4,5 (Кане, 80 - б/о). Шарпар - 5,5. ГАБЕЛОК - 5,5 (Скляр, 89 - б/о). Кобахидзе - 5,5. Петрович - 5,0. Ребенок - 5,0. Карека - 5,5.

«Десна» (Чернигов): Паст - 5,0. Д.Фаворов (к) - 5,5. Имереков - 5,5. Парцвания - 5,0. Мостовой - 5,0. Огиря - 5,4. Богданов - 6,0. Старенький - 5,5 (Люлька, 73 - 5,5). А.Фаворов - 5,5. СЕРГИЙЧУК - 6,5 (Безбородько, 75 - б/о). Хлебас - 5,5 (Картушов, 58 - 5,0).

Наказания: Мостовой, 27. Мартыненко, 29. Кобахидзе, 55. А.Фаворов, 85 (предупреждения).

Голевые моменты: 5 - 5.

Удары (в створ ворот): 7 (4) - 9 (7).

Угловые: 8 - 5.

Судьи: НОВОХАТНИЙ (Киев). Шлончак (Черкасская обл.), Журибида (Луцк).

23 апреля. Полтава . Стадион «Ворскла» им. Алексея Бутовского. 20 градусов.1215 зрителей (вмещает 24 586).

«Ворскла», до последнего претендовавшая на попадание в первую шестерку, впервые после краха иллюзий продемонстрировала характер, сумев спасти, казалось, безнадежно проигранный матч

Изменения в составе полтавчан читались, но кардинальным, по сути, было только одно - в отсутствие пропускавших матч из-за дисквалификации правых защитников Игоря Пердуты и Вадима Сапая вышел едва оправившийся от травмы юный ганец Наджиб Якубу.

«Десна» же прилично обновила линию атаки, выпустив Михаила Сергийчука и Дмитрия Хлебаса вместо привычных Егора Картушова и Александра Филиппова. Оба - бывшие игроки «Ворсклы».

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Дебют - ошеломляющий. Сергийчук, получив на правом фланге мяч от Артема Фаворова, легко ушел от защитника и пробил над пытавшимся гадать вратарем. И второй гол не заставил себя ждать. «Десна» заработала штрафной в 33 метрах от ворот «Ворсклы», пробивать его, естественно, доверили Андрею Богданову.

Нельзя сказать, чтобы удар был уж очень силен - скорее, наоборот, но мяч стукнулся о газон перед Александром Ткаченко, голкипер не смог его зафиксировать, и на отскок от могучей груди вратаря первым среагировал Хлебас, не так часто попадающий в стартовый состав «Десны» и еще реже забивающий.

Это был его третий гол в нынешнем чемпионате. Первые два пришлись на матч второго тура с «Мариуполем», разгромленным на выезде 4:1, когда все говорили, какого же классного форварда упустило «Динамо».

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Дальше Мартыненко завалил Сергийчука у линии штрафной (до нее, но арбитр, посчитал, что уже за ней, так как форвард падал долго), однако Артем Фаворов не сумел переиграть Ткаченко с «точки».

И все-таки к перерыву счет стал разгромным. Не вернулся на свое место после срыва атаки Якубу, Сергийчук легко убежал, оставшись с глазу на глаз с Мартыненко, раскачал защитника и пробил из-под него в дальний нижний угол.

После перерыва пошла совсем другая игра . Футболистов обеих команд как будто подменили. Ворскла» побежала, «Десна» же остановилась, ее игроки принялись расступаться, и моменты у ворот Паста посыпались как из рога изобилия. Удачный отскок - и оказавшийся в нужное время Артем Габелок пробивает мимо вратаря и запечатлевает свою фамилию на табло.

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Кобахидзе простреливает справа, и мяч уверенно находит руку Темуру Парцвании. Пенальти четко исполняет Вячеслав Шарпар. «Ворскла» же продолжает штурм. В воздушной дуэли Паст сбрасывает мяч прямо на ногу Кареке - и получите 3:3! Есть невероятный камбэк!

Александр РЯБОКОНЬ, главный тренер «Десны»:

- Первый тайм показал, что у нас очень хорошая команда. По второму - одни междометия. Наверное, остался совковый менталитет, подумали, что во втором тайме, будет так же, как в первом. Мы смотрели все матчи «Ворсклы», видели, что команда перестраивается. И характер у нее есть…

Виталий КОСОВСКИЙ, и.о. главного тренера «Ворсклы»:

- Первый тайм провалили во всех компонентах. Во втором - молодцы, проявили характер, включились. Я ничего существенного не сказал в перерыве. Просто попросил приложить максимум усилий. Очень радует, что забили. Это очень важно в плане психологии. Более того, эту ничью можно считать победой…