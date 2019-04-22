Кубок Стэнли: "Бостон" и "Торонто" сыграют седьмой матч (ВИДЕО)  

"Бостон" в гостях выиграл у "Торонто" в матче первого раунда плей-офф НХЛ.
 
Счет в серии стал равным - 3-3.
 
Фото Кубок Стэнли: "Бостон" и "Торонто" сыграют седьмой матч (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
В составе хозяев отличились Морган Рилли и Остон Мэттьюс.
 
У гостей забивали Брэд Маршан (дважды), Тори Краг и Джейк Дебраск.
 
Седьмой матч состоится 24 апреля в Бостоне.
 
НХЛ
 
Кубок Стэнли
 
1/8 финала
 
Шестой матч
 
"Торонто" - "Бостон" - 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
 
Голы: Райлли - 1 (Нюландер, Марло), 9:42 - 1:0. Маршан - 3 (бол., Бержерон), 11:23 - 1:1. Краг - 1 (бол., Пастрняк, Маршан), 17:02 - 1:2. Дебраск - 1 (Крейчи, Пастрняк), 27:57 - 1:3. Мэттьюс - 5 (Гардинер, Дермотт), 44:15 - 2:3. Маршан - 4 (п.в., Хара, Макэвой), 58:06 - 2:4.
 
Вратари: Андерсен (57:57 - 58:06, 58:20) - Раск.
 
Штраф: 4 - 6.
 
Броски: 24 (6+9+9) - 41 (14+16+11).
 
21 апреля. Торонто. Scotiabank Arena.
 
Счет в серии: 3-3.
 


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