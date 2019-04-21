Лига 1: "Марсель" поднялся в зону Лиги Европы

"Марсель" победил "Генгам" в матче 33-го тура чемпионата Франции.
 
Это позволило команде подняться на четвертое место в таблице, дающее место в Лиге Европы.
Фото Лига 1: "Марсель" поднялся в зону Лиги Европы
Фото: om.net
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1 
 
33-й тур 
 
"Генгам" - "Марсель" - 1:3 (0:2)
 
Голы: Луиз Густаву, 4 (0:1). Окампос, 40 (0:2). Н`Гбакото, 56 (1:2). Жермен, 90+1 (1:3). 
 
"Генгам": Кайар, Сорбон, Ребошу, Эбоа Эбоа, Траоре, Дидо, Ндонг, Фири (Н`Гбакото, 46), Мергем (Менди, 75), Ру, Тюрам (Коко, 87).
 
"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Луиз Густаву, Товен (Радоньич, 66), Сансон (Лопес, 84), Камара, Пайет (Стротман, 71), Жермен, Окампос.
 
Предупреждения: Мергем, 36. Товен, 60. Сансон, 64. Сорбон, 79. Окампос, 90. 
 
Судья: Лесаж.
 
20 апреля. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".


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