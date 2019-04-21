Новостей.COM ⇒
2019-04-21
Лига 1: "Марсель" поднялся в зону Лиги Европы
"Марсель" победил "Генгам" в матче 33-го тура чемпионата Франции.
Это позволило команде подняться на четвертое место в таблице, дающее место в Лиге Европы.
Фото: om.net
Чемпионат Франции
Лига 1
33-й тур
"Генгам" - "Марсель" - 1:3 (0:2)
Голы: Луиз Густаву, 4 (0:1). Окампос, 40 (0:2). Н`Гбакото, 56 (1:2). Жермен, 90+1 (1:3).
"Генгам": Кайар, Сорбон, Ребошу, Эбоа Эбоа, Траоре, Дидо, Ндонг, Фири (Н`Гбакото, 46), Мергем (Менди, 75), Ру, Тюрам (Коко, 87).
"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Луиз Густаву, Товен (Радоньич, 66), Сансон (Лопес, 84), Камара, Пайет (Стротман, 71), Жермен, Окампос.
Предупреждения: Мергем, 36. Товен, 60. Сансон, 64. Сорбон, 79. Окампос, 90.
Судья: Лесаж.
20 апреля. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Томаш КЕНДЗЕРА: "В Украине чувствую себя, как дома"
20.04.2019 11:47
20.04.2019 11:47
Серия А: Сенсация в Риме и успех "Торино" (ВИДЕО) »»
21.04.2019 06:08
21.04.2019 06:08
←+Ctrl+→