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Лига 1: "Марсель" поднялся в зону Лиги Европы "Марсель" победил "Генгам" в матче 33-го тура чемпионата Франции. Это позволило команде подняться на четвертое место в таблице, дающее место в Лиге Европы. Фото: om.net Чемпионат Франции Лига 1 33-й тур "Генгам" - "Марсель" - 1:3 (0:2) Голы: Луиз Густаву, 4 (0:1). Окампос, 40 (0:2). Н`Гбакото, 56 (1:2). Жермен, 90+1 (1:3). "Генгам": Кайар, Сорбон, Ребошу, Эбоа Эбоа, Траоре, Дидо, Ндонг, Фири (Н`Гбакото, 46), Мергем (Менди, 75), Ру, Тюрам (Коко, 87). "Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Луиз Густаву, Товен (Радоньич, 66), Сансон (Лопес, 84), Камара, Пайет (Стротман, 71), Жермен, Окампос. Предупреждения: Мергем, 36. Товен, 60. Сансон, 64. Сорбон, 79. Окампос, 90. Судья: Лесаж. 20 апреля. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".

Спорт-Экспресс

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