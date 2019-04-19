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2019-04-19
Лига 1: "Нант" дома обыграл "ПСЖ"
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" со счетом 3:2 в матче 28-го тура чемпионата Франции.
В составе победителей дублем отметился защитник Диегу Карлос и один гол забил нападающий Маджид Уорис.
Дани Алвес. Фото: psg.fr
За парижан отличился крайний защитник Дани Алвес и форвард Метехан Гюклю.
После этой встречи "ПСЖ" остается на первом месте в турнирной таблице Лиги 1 с 81 очками.
"Нант" с 37 баллами поднялся на 14-ю строчку.
Чемпионат Франции
Лига 1
28-й тур
"Нант" - "ПСЖ" - 3:2 (2:1)
Голы: Дани Алвес, 19 (0:1). Диегу Карлос, 22 (1:1). Уорис, 44 (2:1). Диегу Карлос, 52 (3:1). Метехан Гюджлю, 89 (3:2).
"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва (Кватенг, 83), Паллуа, Ие, Траоре, Диегу Карлос, Туре, Ронжье, Мутуссами, Уорис (Лимбомб, 90), Кулибали (Коло Муани, 90+3).
"ПСЖ": Буффон, Дани Алвес, Кюрзава (Метехан Гюджлю, 74), Кимпембе, Керер, Нсоки (Дагба, 60), Дракслер, Паредес, Шупо-Мотинг, Нкунку, Диаби.
Предупреждения: Кимпембе, 55. Дракслер, 73. Дагба, 79. Дюпе, 90+4.
Судья: Готье (Франция).
17 апреля. Нант. Стадион "Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau".
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