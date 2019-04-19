Кубок Украины: Аппетит пришел вовремя (ВИДЕО)  . Футбол

ДНЕПР-1 (D-2) - ШАХТЕР - 0:2 (0:0)

Голы: Дентинью, 86 (0:1). Соломон, 90+4 (0:2).

Фото: shakhtar.com

«Днепр-1»: Юрчук (Клищук,68), Логинов, Лопыренок, Шаповал, Полевой, Романюк, Снижко (Чичиков,87), Кулиш, Когут, Батагов (Загалььский,75), Кузык.

«Шахтер» (Донецк): Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Хочолава, 90), Маркос Антониу, Тете (Веллингтон Нем, 61), Тайсон, Соломон, Кайоде (Дентинью, 80).

Наказания: Когут, 61 (предупреждение).

Судьи: ПАСХАЛ (Херсон). Холодинский (Харьковская обл.), Данильченко (Луганск).

17 апреля. Днепр. «Днепр-Арена». 10 градусов. 18 462 зрителя (вмещает 31 003).

Клуб из Днепра добрался до полуфинала Кубка Украины второй год подряд, и в обоих случаях жребий оказался к нему немилосердным.

В прошлом сезоне, например, на этой стадии он мог вывести днепрян на «Мариуполь», но выбрал им в соперники «Динамо». Нынче при счастливом стечении обстоятельств последним препятствием на пути к финалу мог оказаться «Ингулец», однако выпал «Шахтер». Наверное, это ровно тот случай, когда уместно констатировать: хрен редьки не слаще.

Впрочем, разница все же присутствует. И не только в названиях соперников-грандов, но и в самом «Днепре-1». Если в прошлом сезоне это была команда второй украинской лиги, лишь начинавшая путь в профессиональном футболе , то теперь это безоговорочный лидер первой лиги и главный кандидат на дальнейшее повышение - выход в УПЛ.

***

Главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко не кокетничает и не боится признаться вслух, что его команда по сравнению с прошлым годом стала заметно сильнее. Во-первых, молодые футболисты , пришедшие из аматорского футбола , достойно выдержали испытание второй лигой, и теперь команду пополнили игроки, имеющие опыт выступлений в командах высшего украинского дивизиона.

Поскольку «Днепр-1» пребывает в младенческом возрасте и, не имея даже трех лет от роду, не может претендовать на участие в еврокубках, невольно возникают проблемы поиска мотивации. На первый план, по словам тренера, выходит здоровое тщеславие, которое должно быть присуще футболистам любой команды.

Дмитрий Михайленко. - Именно ради таких матчей живут - Замахнуться на Кубок крайне заманчиво, - рассуждал перед вчерашним полуфиналом. - Именно ради таких матчей живут футболисты и тренеры. Такая игра выбивается из общего ряда. При этом терять нам нечего - потерять может только «Шахтер».

Однако с учетом реалий, в которых мы находимся, отчетливо понимая, насколько мощный соперник нам противостоит, сверхзадач мы не ставим. Впрочем, не сбрасываем со счетов истину о том, что аппетит приходит во время еды. Наша команда второй год подряд выходит в полуфинал Кубка, что вполне может привести к обострению аппетита…

***

Впрочем, заранее не скажешь, к кому аппетит придет вовремя. «Шахтер» вроде бы всегда голоден до побед и трофеев, однако в том, что выигранный по пенальти матч с «Динамо» в предыдущем кубковом раунде кое-кто назвал «досрочным финалом», таилась определенная опасность. Возникал риск недооценки соперника, пусть хорошо мотивированного, играющего перед своими болельщиками, однако объективно заметно уступающего горнякам в классе.

Паулу Фонсека был просто обязан в корне пресечь даже малейшую расслабленность в своих футболистах, не говоря уже о шапкозакидательских настроениях. При этом вновь, как и в недавнем матче чемпионата с «Зарей», заведомо должен был обойтись без прооперированного недавно в одной из клиник Барселоны Марлоса и получившего красную карточку в кубковой игре с динамовцами Жуниора Мораэса.

В Днепр не приехали по разным причинам не только два лидера донецкой атаки. Не было прекрасно зарекомендовавшего себя в последних матчах Коваленко, а также Бутко, Малышева, Бондаренко, которого подменил на скамье запасных «почти однофамилец» Бондарь из молодежной команды. Что касается хозяев поля, то наиболее полный выбор для Михайленко ограничивали Кравченко и Назаренко, находящиеся в клубном лазарете.

«Шахтер», скорее всего, из всех дебютных схем предпочел наиболее действенную: попробовал ошеломить соперника быстротой и натиском. Если бы замысел сработал, горняки уже к пятой минуте могли бы вести с перевесом в два мяча. Сначала Тете, выведенный Тайсоном один на один с Юрчуком, пустил мяч выше ворот, а потом Исмаили с угла вратарской пробил точно в ноги днепровскому голкиперу.

***

Горняки установили тотальный контроль над мячом, но подопечные Михайленко оказались к этому готовы. Было понятно: если они выдержат стартовый натиск гостей, дальше станет легче. Можно было сказать, что гол назревает, если бы не одно «но»: почти все попытки футболистов «Шахтера» успешно блокировались защитниками «Днепра-1», и до Юрчука мяч долетал довольно редко.

А попыток этих было более чем достаточно. Один только Маркос Антониу, дебютировавший в составе «Шахтера» и составивший Степаненко компанию в опорной зоне, трижды пытался поразить цель. Штрафная «Днепра-1» оказалась обложенной бесчисленными угловыми, однако и они никаких дивидендов горнякам до перерыва не принесли. Хозяева оборонялись, можно сказать, образцово-показательно.

В конце концов «Днепру-1» удалось окончательно приспособиться к манере действий «Шахтера», скорости подравнялись, и игра обрела несколько монотонный характер. Хотя ближе к перерыву днепряне окончательно осмелели и пару раз потревожили Пятова. Запомнился выпад Кулиша и Шаповала - впрочем, безрезультатный.

С началом второго тайма характер игры не изменился. «Шахтер» подолгу контролировал мяч, демонстрируя многоходовые комбинации, «Днепр-1» был не против, ибо на табло по-прежнему горели нули.

Бесконечные корнеры у ворот Юрчука, похоже, утомили подающих не меньше, чем обороняющихся. Хозяева доминировали «на втором этаже», да и навесы у футболистов «Шахтера» получались безадресными.

***

Юрчуку не повезло: в середине второго тайма основной вратарь «Днепра-1» из-за травмы бедра попросил замену. Сменщика «Шахтер» проверил почти мгновенно - и Клищук испытание выдержал, когда отразил удар Кривцова с близкого расстояния.

В атаку «Днепр» практически не ходил: возможно, где-то на уровне подсознания лидеры первой лиги рассчитывали дотянуть до овертайма и пенальти, а там уж - как карта ляжет. «Шахтер» обреченным на подобный поворот событий не выглядел, однако по-настоящему изголодавшимся по голу оказался вышедший на замену Дентинью.

К бразильцу аппетит пришел вовремя. Одновременно он показал своим партнерам, как нужно вести себя в воздушном бою с превосходящим в росте соперником: высоко и вовремя выпрыгнуть. Тем паче, что навес Соломона от лицевой линии получился безупречным.

Ну, а дальше была футбольная классика. «Днепр» бросился спасать положение, судья прибавил шесть минут, но ими снова воспользовался «Шахтер» в стремительной контратаке. Соломон пробил и мяч рикошетом от спины Маркоса Антониу влетел в «девятку» днепровских ворот…

Паулу ФОНСЕКА, главный тренер «Шахтера»:

- Мы тщательнейшим образом изучили соперника. Я очень уважаю Дмитрия Михайленко как тренера, у его команды есть желание играть, и это заметно. Почти все время сегодня мы атаковали, но нам долго чего-то не хватало. Удалось забить только в конце, но наши голы абсолютно заслужены. Получилось неплохое зрелище, было много зрителей. Что ж, буду рад видеть «Днепр-1» в следующем сезоне в премьер-лиге…