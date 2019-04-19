Футболисты "Ингульца" получат шестизначную сумму премиальных за выход в финал Кубка Украины
Тяжело представить сумму премиальных футболистов из Петрово за выигрыш Кубка.
Футболисты клуба Первой Лиги "Ингульца" получат 1 млн грн премиальных от президента клуба Александра Поворознюка за выход в финал Кубка Украины, заявил главный тренер команды Сергей Лавриненко.
"Безумно радует то, что мы вышли в финал. Свои имена мы вписали в историю клуба. Эмоции переполняют, еще не осознаем до конца то, что мы сделали. Все очень рады. Руководство, президент, мы все попали в сказку.
Наш президент, Александр Поворознюк, озвучил премиальные – миллион гривен", - цитирует коуча Телеканал Футбол 1.
Напомним, в финале Кубка Украины "Ингулец", обыгравший Зарю (2:1), встретится с "Шахтером", одолевшим СК "Днепр-1" (2:0).
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