Футболисты "Ингульца" получат шестизначную сумму премиальных за выход в финал Кубка Украины

Тяжело представить сумму премиальных футболистов из Петрово за выигрыш Кубка.

Футболисты "Ингульца" получат шестизначную сумму премиальных за выход в финал Кубка Украины
Ингулец
Фото: Футбол24

Футболисты клуба Первой Лиги "Ингульца" получат 1 млн грн премиальных от президента клуба Александра Поворознюка за выход в финал Кубка Украины, заявил главный тренер команды Сергей Лавриненко.

"Безумно радует то, что мы вышли в финал. Свои имена мы вписали в историю клуба. Эмоции переполняют, еще не осознаем до конца то, что мы сделали. Все очень рады. Руководство, президент, мы все попали в сказку.

Наш президент, Александр Поворознюк, озвучил премиальные – миллион гривен", - цитирует коуча Телеканал Футбол 1.

Напомним, в финале Кубка Украины "Ингулец", обыгравший Зарю (2:1), встретится с "Шахтером", одолевшим СК "Днепр-1" (2:0).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ломаченко в победном бое с Кроллой сломал руку, - СМИЛомаченко в победном бое с Кроллой сломал руку, - СМИ
Депутат Европарламента обозвал Зозулю неонацистомДепутат Европарламента обозвал Зозулю неонацистом
Кубок Стэнли: Овечкин забивает - "Вашингтон" выигрывает (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: Овечкин забивает - "Вашингтон" выигрывает (ВИДЕО)  
Ломаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раундеЛомаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раунде
Украинец Чумак выиграл три "золота" на чемпионате Европы по тяжелой атлетикеУкраинец Чумак выиграл три "золота" на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Блок рекламы


Похожие новости
Правоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка УкраиныПравоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка Украины
Кубок Украины: Аппетит пришел вовремя (ВИДЕО)  . ФутболКубок Украины: Аппетит пришел вовремя (ВИДЕО)  . Футбол
"Шахтер" пробился в финал Кубка Украины (ВИДЕО)  "Шахтер" пробился в финал Кубка Украины (ВИДЕО)  
"Ингулец" сыграет в финале Кубка Украины (ВИДЕО)  "Ингулец" сыграет в финале Кубка Украины (ВИДЕО)  
Определились финалисты Кубка Украины. ФутболОпределились финалисты Кубка Украины. Футбол
В полуфинале Кубка Украины состоялась громкая сенсацияВ полуфинале Кубка Украины состоялась громкая сенсация
Суперлига: "Киев-Баскет" - в финале (ВИДЕО)  Суперлига: "Киев-Баскет" - в финале (ВИДЕО)  
К полуфиналу Кубка Украины с "Зарей" "Ингулец" выпустил забавное видеоК полуфиналу Кубка Украины с "Зарей" "Ингулец" выпустил забавное видео
"Динамо" повторило клубный рекорд в матчах чемпионата Украины"Динамо" повторило клубный рекорд в матчах чемпионата Украины
Телеканал отказывается показывать один из полуфинальных матчей Кубка Украины. ФутболТелеканал отказывается показывать один из полуфинальных матчей Кубка Украины. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости