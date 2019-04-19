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2019-04-19
"Ингулец" сыграет в финале Кубка Украины (ВИДЕО)
День полуфиналов Кубка Украины 17 апреля открывался матчем в пгт Петрово, где местный «Ингулец» принимал луганскую «Зарю».
Ингулец - Заря - 2:1 (2:1)
Фото: zarya-lugansk.com
Голы: Запорожец, 16 (1:0). Щедрый, 38 (2:0). Чеберко, 45+1 (2:1).
«Ингулец» (Петрово): Сытников, Запорожец, Клименко, Мишуренко (Сула, 74), Павлов, Балан, Щедрый (Козак, 78), Сичинава (Пыско, 85), Ковалев, Лупашко, Синегуб.
«Заря» (Луганск): Луис Филипе, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Тымчик (Кабаев, 57), Лунев (Хомченовский, 51), Леднев (Громов, 73), Караваев, Арвеладзе, Силас, Будковский.
Предупреждения: Павлов, 50. Сытников, 88. Сула, 90+5. - Арвеладзе, 30. Вернидуб 33.
Судьи: Кутаков (Бровары), Сухин (Одесса), Чос (Киев).
17 апреля. Петрово. Стадион «Ингулец».
Как известно, на пути к этому поединку хозяева поля оставили за бортом Кубка Украины двух представителей Премьер-лиги, и это было серьезным резоном, чтобы наша команда подошла к полуфинальному матчу со всей ответственностью.
По сравнению с последним матчем «Зари» в чемпионате Юрий Вернидуб произвел всего 2 изменения, и в «основе» появились Богдан Михайличенко и Леван Арвеладзе.
Отметим, что Дмитрий Хомченовский, некоторое время восстанавливавшийся после травмы, был в запасе, и в случае необходимости был готов выйти на поле.
«Ингулец», едва сделав в игре первый удар по мячу, стремглав побежал в атаку, и Луис Фелипе пришлось выходить из ворот, чтобы опередить Щедрого и забрать мяч у него в ногах. «Заря» моментально ответила, и гораздо опаснее - после длинной передачи Арвеладзе справа ворвался в штрафную, это было близко к выходу один на один, и после удара Левана Ситников из-под перекладины перевел мяч на угловой. В следующей атаке был сбит Караваев, однако Силас со штрафного не смог добить мяч до владений голкипера «Ингульца».
Луганчане заметно превосходили хозяев в скорости работы с мячом, на 7-й минуте провели атаку со входом в штрафную, её завершил ударом Караваев, и Ситников во второй раз в матче выручил свою команду. Через минуту Леднев слева ворвался в штрафную, пробил - и вновь Ситников был на пути мяча в сетку ворот.
Тут еще стоит отметить, что в первом тайме «Заря» играла «против ветра», который был довольно сильным, и при длинных верховых передачах мяч порой заметно зависал в воздухе. А вот «Ингулец», играя «по ветру», как раз эти самые длинные передачи взял на вооружение при переходе из обороны в атаку, и на 15-й минуте она привела к забитому мячу в наши ворота. Балан по правому флангу добрался до штрафной, прострелил прямо на Запорожца, которым низовым ударом открыл счет.
Гол, прямо скажем, был не по игре, но, как бы там ни было, нужно было отыгрываться. «Заря» по-прежнему больше владела мячом, и на 22-й минуте у нашей команды прошла контратака, которую разогнал Лунёв, завершал же удар слева Михайличенко - мяч пролетел рядом с дальней штангой.
Минула середина тайма, и «Ингулец», как по команде, всей командой расположился на своей половине поле, поставив перед нашей командой непростую задачу вскрывать насыщенную и эшелонированную оборону. Луганчане старались максимально её растянуть, но действия, к примеру, Михайличенко на левом фланге были ограничены лужей приличных размеров, в которой и мяч тормозил, да и травму можно было получить при падении.
Больше 10-ти минут «Ингулец» не выходил со своей половины, когда же хозяева на 38-й минуте заработали штрафной метрах в 33-х от наших ворот, мало кто мог представить, чем это завершится для «Зари». Однако Щедрый прямым ударом так запустил мяч в направлении ворот, что он ударился о газон во вратарской, после чего оказался в сетке - 2:0…
Остаток времени первого тайма «Заря» провела в атаках, и на первой из 4-х компенсированных минут один мяч удалось отыграть. После удара Чеберко из пределов штрафной мяч от защитника полетел по высокой дуге, и этого было достаточно, чтобы он за спиной у Ситникова упал на газон уже за линией ворот. Оставалось еще 3 компенсированных минуты, «Заря» максимально взвинтила скорости, но дожать ситуацию до второго гола не удалось.
С началом второго тайма «Ингулец» на удивление не стал отсиживаться у своих ворот, а попробовал играть на атаку. На 47-й минуте Щедрый из той самой лужицы у углового флажка по высоченной дуге пробил под перекладину, и Луис Фелипе вынужден был переводить мяч на угловой. Прошло еще 4 минуты, и в «Заре» произошла первая замена - вместо Лунёва вышел Хомченовский.
Не проведя на поле и минуту, Дмитрий нашел возможность пробить по воротам из-за пределов штрафной, и Ситников накрыл мяч в углу ворот. Скорость была основным аргументом «Зари» в комбинационной игре, и на 57-й минуте у гостей появился еще один «свежий» игрок - Кабаев вместо Тымчика.
Тем временем, луганчане постоянно стремились интенсифицировать игру, а атакующие действия по большей части шли через правый фланг, где постоянно игру на себя брал Караваев. После навеса капитана на 69-й минуте пробить по воротам пытались и Будковский, и Арвеладзе, но хозяева успевали заблокировать эти удары. Через минуту у Силаса и Будковского (головой) прошли удары в створ ворот, и оба раза надежно сыграл Ситников. И вскоре у нас последняя замена - Громов вместо Леднева.
Артем разнообразил атаки «Зари», постоянно нагнетал на левом фланге, но время уже было союзником хозяев, которые не прочь были уже при случае «убить» время - Щедрый почти минуту, не торопясь, уходил на замену.
На 81-й минуте Будковский упустил отменный шанс сравнять счет, когда, замыкая прострел слева с линии ворот, пробил выше ворот. «Ингулец» к этому времени уже всей командой прижимался к штрафной, и преимущество «Зари» было тотальным. В ход шли и прострелы, и многочисленные навесы, но точного завершающего удара так и не было.
Как и в первом тайме, арбитр Кутаков прилично компенсировал ко второму тайму - целых 6 минут. На первой из них Силас слева, с линии штрафной целил в дальний угол - неточно. Затем полторы минуты долго и упорно «реанимировали» Клименко, который не вставал с газона. «Заря» продолжала атаковать, на 95-й минуте Кабаев слева прострелил вдоль ворот, но к мячу никто не успел. На 97-й минуте при подаче со стандартного положения уже и Луис Фелипе побежал в штрафную зону хозяев, выиграл там верховой мяч, который долго метался по штрафной, а всё завершилось неточным ударом по воротам.
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