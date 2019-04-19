"Ингулец" сыграет в финале Кубка Украины (ВИДЕО)  

День полуфиналов Кубка Украины 17 апреля открывался матчем в пгт Петрово, где местный «Ингулец» принимал луганскую «Зарю».

Ингулец - Заря - 2:1 (2:1)

Фото: zarya-lugansk.com

Голы: Запорожец, 16 (1:0). Щедрый, 38 (2:0). Чеберко, 45+1 (2:1). «Ингулец» (Петрово): Сытников, Запорожец, Клименко, Мишуренко (Сула, 74), Павлов, Балан, Щедрый (Козак, 78), Сичинава (Пыско, 85), Ковалев, Лупашко, Синегуб. «Заря» (Луганск): Луис Филипе, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Тымчик (Кабаев, 57), Лунев (Хомченовский, 51), Леднев (Громов, 73), Караваев, Арвеладзе, Силас, Будковский. Предупреждения: Павлов, 50. Сытников, 88. Сула, 90+5. - Арвеладзе, 30. Вернидуб 33. Судьи: Кутаков (Бровары), Сухин (Одесса), Чос (Киев).

17 апреля. Петрово. Стадион «Ингулец».

Как известно, на пути к этому поединку хозяева поля оставили за бортом Кубка Украины двух представителей Премьер-лиги, и это было серьезным резоном, чтобы наша команда подошла к полуфинальному матчу со всей ответственностью.

По сравнению с последним матчем «Зари» в чемпионате Юрий Вернидуб произвел всего 2 изменения, и в «основе» появились Богдан Михайличенко и Леван Арвеладзе.

Отметим, что Дмитрий Хомченовский, некоторое время восстанавливавшийся после травмы, был в запасе, и в случае необходимости был готов выйти на поле.

«Ингулец», едва сделав в игре первый удар по мячу, стремглав побежал в атаку, и Луис Фелипе пришлось выходить из ворот, чтобы опередить Щедрого и забрать мяч у него в ногах. «Заря» моментально ответила, и гораздо опаснее - после длинной передачи Арвеладзе справа ворвался в штрафную, это было близко к выходу один на один, и после удара Левана Ситников из-под перекладины перевел мяч на угловой. В следующей атаке был сбит Караваев, однако Силас со штрафного не смог добить мяч до владений голкипера «Ингульца».

Луганчане заметно превосходили хозяев в скорости работы с мячом, на 7-й минуте провели атаку со входом в штрафную, её завершил ударом Караваев, и Ситников во второй раз в матче выручил свою команду. Через минуту Леднев слева ворвался в штрафную, пробил - и вновь Ситников был на пути мяча в сетку ворот.

Тут еще стоит отметить, что в первом тайме «Заря» играла «против ветра», который был довольно сильным, и при длинных верховых передачах мяч порой заметно зависал в воздухе. А вот «Ингулец», играя «по ветру», как раз эти самые длинные передачи взял на вооружение при переходе из обороны в атаку, и на 15-й минуте она привела к забитому мячу в наши ворота. Балан по правому флангу добрался до штрафной, прострелил прямо на Запорожца, которым низовым ударом открыл счет.

Гол, прямо скажем, был не по игре , но, как бы там ни было, нужно было отыгрываться. «Заря» по-прежнему больше владела мячом, и на 22-й минуте у нашей команды прошла контратака, которую разогнал Лунёв, завершал же удар слева Михайличенко - мяч пролетел рядом с дальней штангой.

Минула середина тайма, и «Ингулец», как по команде, всей командой расположился на своей половине поле, поставив перед нашей командой непростую задачу вскрывать насыщенную и эшелонированную оборону. Луганчане старались максимально её растянуть, но действия, к примеру, Михайличенко на левом фланге были ограничены лужей приличных размеров, в которой и мяч тормозил, да и травму можно было получить при падении.

Больше 10-ти минут «Ингулец» не выходил со своей половины, когда же хозяева на 38-й минуте заработали штрафной метрах в 33-х от наших ворот, мало кто мог представить, чем это завершится для «Зари». Однако Щедрый прямым ударом так запустил мяч в направлении ворот, что он ударился о газон во вратарской, после чего оказался в сетке - 2:0…

Остаток времени первого тайма «Заря» провела в атаках, и на первой из 4-х компенсированных минут один мяч удалось отыграть. После удара Чеберко из пределов штрафной мяч от защитника полетел по высокой дуге, и этого было достаточно, чтобы он за спиной у Ситникова упал на газон уже за линией ворот. Оставалось еще 3 компенсированных минуты, «Заря» максимально взвинтила скорости, но дожать ситуацию до второго гола не удалось.

С началом второго тайма «Ингулец» на удивление не стал отсиживаться у своих ворот, а попробовал играть на атаку. На 47-й минуте Щедрый из той самой лужицы у углового флажка по высоченной дуге пробил под перекладину, и Луис Фелипе вынужден был переводить мяч на угловой. Прошло еще 4 минуты, и в «Заре» произошла первая замена - вместо Лунёва вышел Хомченовский.

Не проведя на поле и минуту, Дмитрий нашел возможность пробить по воротам из-за пределов штрафной, и Ситников накрыл мяч в углу ворот. Скорость была основным аргументом «Зари» в комбинационной игре , и на 57-й минуте у гостей появился еще один «свежий» игрок - Кабаев вместо Тымчика.

Тем временем, луганчане постоянно стремились интенсифицировать игру , а атакующие действия по большей части шли через правый фланг, где постоянно игру на себя брал Караваев. После навеса капитана на 69-й минуте пробить по воротам пытались и Будковский, и Арвеладзе, но хозяева успевали заблокировать эти удары. Через минуту у Силаса и Будковского (головой) прошли удары в створ ворот, и оба раза надежно сыграл Ситников. И вскоре у нас последняя замена - Громов вместо Леднева.

Артем разнообразил атаки «Зари», постоянно нагнетал на левом фланге, но время уже было союзником хозяев, которые не прочь были уже при случае «убить» время - Щедрый почти минуту, не торопясь, уходил на замену.

На 81-й минуте Будковский упустил отменный шанс сравнять счет, когда, замыкая прострел слева с линии ворот, пробил выше ворот. «Ингулец» к этому времени уже всей командой прижимался к штрафной, и преимущество «Зари» было тотальным. В ход шли и прострелы, и многочисленные навесы, но точного завершающего удара так и не было.

Как и в первом тайме, арбитр Кутаков прилично компенсировал ко второму тайму - целых 6 минут. На первой из них Силас слева, с линии штрафной целил в дальний угол - неточно. Затем полторы минуты долго и упорно «реанимировали» Клименко, который не вставал с газона. «Заря» продолжала атаковать, на 95-й минуте Кабаев слева прострелил вдоль ворот, но к мячу никто не успел. На 97-й минуте при подаче со стандартного положения уже и Луис Фелипе побежал в штрафную зону хозяев, выиграл там верховой мяч, который долго метался по штрафной, а всё завершилось неточным ударом по воротам.