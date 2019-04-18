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В полуфинале Кубка Украины состоялась громкая сенсация "Ингулец" - в финале Кубка. Кубок Украины Фото: ффу В первом полуфинальном матче Кубка Украины петровский "Ингулец" на домашней арене оказался сильнее луганской "Зари" 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. Счет на 16-й минуте открыли хозяева - отличился Евгений Запорожец 1:0. Спустя 22-е минуты Артем Щедрый удвоил преимущество "Ингульца" 2:0. В компенсированное к первому тайму время игрок "Зари" Евгений Чеберко до минимума сократил отставание в счете 2:1. Несмотря на усилия команд во второй половины матча, счет первого тайма остался неизменным. "Ингулец" - команда Первой лиги сенсационно выходит в финал Кубка Украины. .Чуть позже состоится вторая полуфинальная встреча, в котором еще один представитель Первой лиги - СК "Днепр-1" примет чемпиона страны - клуб "Шахтер".

LB.ua

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