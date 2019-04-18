ФК "Львов" назначил нового главного тренера. Футбол

В начале апреля клуб покинул Юрий Бакалов.

ФК "Львов" назначил нового главного тренера
Фото: pfclviv.com

Новым главным тренером ФК "Львов" стал Богдан Блавацкий, который подписал соглашение с клубом до конца сезона с возможностью продления еще на год.

Об этом сообщает пресс-служба "сине-золотых".

В УПЛ Блавацкий известен своей работой с Виталием Кварцяным в тренерском штабе луцкой "Волыни".

Новый наставник ФК "Львов" также в течение шести лет работал в польском футболе.

Напомним, в начале апреля по обоюдному согласию ФК "Львов" покинул Юрий Бакалов.


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