ФК "Львов" назначил нового главного тренера. Футбол
В начале апреля клуб покинул Юрий Бакалов.
Новым главным тренером ФК "Львов" стал Богдан Блавацкий, который подписал соглашение с клубом до конца сезона с возможностью продления еще на год.
Об этом сообщает пресс-служба "сине-золотых".
В УПЛ Блавацкий известен своей работой с Виталием Кварцяным в тренерском штабе луцкой "Волыни".
Новый наставник ФК "Львов" также в течение шести лет работал в польском футболе.
Напомним, в начале апреля по обоюдному согласию ФК "Львов" покинул Юрий Бакалов.
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