"Донбасс" защитил титул (ВИДЕО)  

Подопечные Сергея Витера в четвертый раз подряд обыграли «Днепр» и в очередной раз завоевали золотые медали чемпионата Украины.

ДОНБАСС - ДНЕПР - 4-1

Фото: hcdonbass.com

Матч №5

ДОНБАСС - ДНЕПР - 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Голы Романенко (бол. Сильницкий, Мазур), 5:29 - 1:0. Разумов (Сильницкий), 27:04 - 2:0. Лялька (бол. Захаров), 29:29 - 3:0. Коренчук (мен. Лялька, Гончаров), 35:09 - 4:0. Бондаренко (бол. Пугачев), 37:10 - 4:1.

Вратари: Дьяченко - Петров.

12 апреля. Дружковка. ЛА «Альтаир».

Признаться, мало кто сомневался в том, что после двух побед в Херсоне, «Донбасс» на своем льду отпустит «Днепр». Как-никак, а донетчанам хотелось именно в Дружковке взять золотые медали чемпионата. С этой задачей подопечные Сергея Витера справились на все сто.

«Донбасс» с первых минут обрушил атаки на ворота Олега Петрова и преуспел. Уже на первой минуте опасно бросал Виктор Захаров, но шайба пролетела рядышком с воротами. А потом случилось первое удаление. У гостей две штрафные минуты заработал Филипп Матвиенко, и херсонцы пропустили. От синей линии бросил Юрий Сильницкий, а Петров, закрытый кем-то из форвардов «Донбасса», попросту не видел полет шайбы - 1:0.

До конца периода полным преимуществом владели хозяева, которые и моменты создавали и бросали много. Дважды упустил шансы Виталий Лялька, но здесь нужно отдать должное Петрову - лучший вратарь регулярного чемпионата был на высоте. И только в самой концовке «Днепр» сумел придумать опасный контрвыпад. Атаку заканчивал Андрей Жвачкин, однако Богдан Дьяченко сумел накрыть бросок.

В дебюте второй двадцатиминутки преимущество перешло уже к херсонцам. Они пытались атаковать, после удаления Дмитрия Игнатенко получили численное преимущество, но пробить Дьяченко не сумели. А вот «Донбасс», отбившись, с интервалом в две с половиной минуты забросил две шайбы и решил исход всего чемпионата.

Сначала отличился Максим Разумов. Получив шайбу в средней зоне, он на скорости влетел во владения «Днепра» и точно бросил в дальний правый от себя угол - 2:0. Затем у херсонцев во второй раз на скамейку штрафников сел Матвиенко и донетчане сделали счет разгромным. Виктор Захаров отпасовал на пятак Ляльке, и в этот раз он своего шанса уже не упустил - 3:0.

онцовка второго периода получилась захватывающей. Выход один в один с Дьяченко не реализовал Никита Макарицкий, а потом у «Донбасса» на скамейку штрафников присел Сильницкий.

Однако даже в меньшинстве, хозяева сумели забросить. На 30-й секунде большинства в зоне соперников херсонцы потеряли шайбу, а донетчане, выкатившись три в два, вывели на забивную позицию Илья Коренчука и тот в четвертый раз огорчил Петрова - 4:0.

Но и это еще не все. За две минуты до второго перерыва Кирилл Бондаренко «размочил» счет и подарил поклонникам команды хоть призрачную, но все же надежду - 4:1.

В заключительном периоде чемпионата ничего интересного уже не происходило. Хозяева грамотно отыграли по счету, а «Днепр» так и не сумел впереди создать ничего.

«Донбасс» сохранил титул чемпиона Украины, но, в отличие от прошлых сезонов, в этом он уже ощутил нешуточную конкуренцию. И дело даже не в том, что появился амбициозный херсонский «Днепр», и на своем уровне отыграл «Кременчуг» - просто сам «Донбасс» стал слабее. Так что руководству клуба и команды есть над чем подумать.

Самым полезным игроком плей-офф в сезоне-2018/19 стал капитан «Донбасса» Виктор Захаров. Сразу после окончания матча награду ему вручил генеральный директор УХЛ Сергей Варламов. В общей сложности в плей-офф в 10 матчах Виктор набрал 16 (6+10) очков, став лучшим бомбардиром второго этапа чемпионата.

Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:

- Мы проделали очень серьезный путь. И сейчас у нас только положительные эмоции. Мы победили в фиале со счетом - 4:1 и это после поражения в первой игре . Что же касается пути к чемпионству, скажу по-простому: с ноября месяца ребята начали работать, пусть это прозвучит некрасиво, до рвотного рефлекса. То есть, мы очень-очень много пахали.

Только поэтому у нас получилось сломить соперников в регулярном чемпионате и занять первое место. Да, было тяжело. Где-то мы были на спаде, потому что сезон был разделен. Но парни собрались, благодаря их характеру и самоотверженности выиграли чемпионство.