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"Бенфика" отказалась от 75 млн евро за своего 19-летнего тинейджера Жоау Фелиш останется в Лиссабоне. Жоау Фелиш Фото: twitter.com/Sporf Потрясающая игра 19-летнего хавбека "Бенфики" Жоау Фелиша в этом сезоне попала на радары скаутов ведущих клубов Европы. В частности, туринский "Ювентус", не дожидаясь окончания сезона, сделал лиссабонскому клубу заманчивое предложение, в размере 75 млн евро в обмен на трансфер Жоау, сообщает O Jogo. Однако "орлы" оказались не впечатлены предложенной суммой и отказали клубу Криштиану Роналду. В этом сезоне Фелиш провел 36 матчей за "Бенфику", забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач. Отметим, в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Айнтрахта" (4:2) Фелиш отметился хет-триком. Добавим, что португальцем также заинтересован "Манчестер Юнайтед".

LB.ua

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