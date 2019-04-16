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2019-04-16
Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Майнц"
Дортмундская "Боруссия" переиграла "Майнц" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 2:1.
В составе победителей дубль оформил Джейдон Санчо. За "Майнц" забил Робин Куэйсон.
Фото: bild.de
"Боруссия" набрала 66 очков и обошла "Баварию" в турнирной таблице бундеслиги, но мюнхенцы проведут свой матч в воскресенье.
"Майнц", в активе которого 33 очка, остался на 12-й строчке.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
29-й тур
"Боруссия Д" - "Майнц" - 2:1 (2:0)
Голы: Санчо, 17 (1:0). Санчо, 24 (2:0). Куэйсон, 83 (2:1).
"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Аканджи, Витсель, Ройс, Дилэйни, Гетце (Емер Топрак, 90), Вайгль, Вольф (Загаду, 78), Брун Ларсен (Филипп, 72), Санчо.
"Майнц": Мюллер, Донати, Кариколь, Хак, Ниакате, Латца (Уджа, 82), Гбамен, Кунде (Баку, 46), Боэтиус, Онисиво, Матета (Куэйсон, 56).
Предупреждение: Матета, 42.
Судья: Айтекин (Германия).
13 апреля. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".
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