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Кубок Стэнли: "Вегас" сравнял счет в серии (ВИДЕО) "Вегас" во втором матче первого раунда Кубка Стэнли обыграл "Сан-Хосе" со счетом 5:3. Победную шайбу забросил Марк Стоун. Фото: nhl.com Счет в серии стал 1-1. Кубок Стэнли 1/8 финала Второй матч "Сан-Хосе" - "Вегас" - 3:5 (3:3, 0:1, 0:1) Голы: Икин - 1 (Пачоретти), 0:58 - 0:1. Миллер - 1 (мен.), 4:37 - 0:2. Пачоретти - 1 (Штястны), 6:11 - 0:3. Кутюр - 1 (Павелски, Э. Карлссон), 16:59 - 1:3. Хертл - 2 (бол., Э. Карлссон, Кутюр), 17:38 - 2:3. Торнтон - 1 (Диллон, Кейн), 19:08 - 3:3. Стоун - 3 (бол., Штястны, Так), 21:31 - 3:4. Карлссон - 1 (мен., Смит, Шмидт), 47:35 - 3:5. Вратари: Джонс (Делл, 6:39, 56:45) - Флери. Штраф: 8 - 18. Броски: 37 (12+10+15) - 23 (9+10+4). 13 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. Счет в серии: 1-1 (5:2).

Спорт-Экспресс

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