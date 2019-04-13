Чемпионат Европы: Возвращение после долгого перерыва

Обладатель континентальных наград всех достоинств и мировой бронзы 30-летняя Юлия Калина, которая в позапрошлом году вышла замуж за двукратного чемпиона Европы Игоря Шимечко и теперь выступает под его фамилией, после длительной дисквалификации и рождения второй дочери вновь возвратилась в большой спорт.
Фото Чемпионат Европы: Возвращение после долгого перерыва
Юлия Шимечко. Фото: noc-ukr.org
 
И хотя, естественно, она еще далека от оптимальной формы, однако с прицелом на Олимпиаду-2020 решила испробовать себя в грузинском Батуми на форуме Старого Света.
 
Конечно же, высоких результатов в столице Аджарии от Юлии не ожидали ни главный тренер женской сборной страны Юрий Кучинов, ни выводящий ее на помост супруг, ни сама она.
 
Тем паче, что ей пришлось нынче соревноваться в категории до 64 кг не в группе А среди сильнейших, а во второй по рангу В.
 
Тут она набрала лучшую из участниц сумму 205 кг, что на 1 кг больше той, с которой месяц тому назад стала победителем Кубка Украины в Чернигове. Но в итоге это принесло ей общее десятое место.
 
В рывке Юлия Шимечко очень уверенно подняла 86 и 89 кг, а в последнем подходе на 91 кг не удержала штангу над головой. И в толчке она удачно выполнила две попытки на 112 и 116 кг, была близка к тому, чтобы зафиксировать 120 кг. Если бы третьи выходы на помост оказались успешными, то с суммой 211 кг Юлия заняла бы итоговую седьмую позицию.
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине
 
БАТУМИ (Грузия). Чемпионат Европы. Мужчины. До 73 кг. 1. Андреев (Болгария) - 345 (153 + 192), толчок (192), сумма (345) - рекорды Европы; рывок (148, 153), толчок (181, 187, 192), сумма (334, 340, 345) - рекорды Европы для молодежи. 2. Цалья (Албания) - 339 (156 + 183). 3. Лихорад (Белоруссия) - 335 (153 + 182)… 5. Озбек (Турция) - 325 (145 + 180), толчок (180) - рекорд Европы для юниоров и молодежи, сумма (325) - рекорд Европы для юниоров… 7. Робу (Молдавия) - 321 (148 + 173), рывок (148), сумма (321) - рекорды Европы для юниоров. Рывок. 1. Цалья. 2. Лихорад. 3. Андреев. Толчок. 1. Андреев. 2. Цалья. 3. Санчес (Испания) - 183… 6. Думитраску (Румыния) - 177 (рекорд Европы для юниоров и молодежи).
 
Женщины. До 64 кг. 1. Тома - 239 (111 + 128), рывок (111) - рекорд Европы. 2. Лепша (обе - Румыния) - 229 (102 + 127). 3. Смит (Великобритания) - 224 (96 + 128)… 10. ШИМЕЧКО (Украина) - 205 (89 + 116). Рывок. 1. Тома. 2. Лепша. 3. Бординьон (Италия) - 101… 16. ШИМЕЧКО. Толчок. 1. Тома. 2. Смит. 3. Лепша… 8. ШИМЕЧКО.


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