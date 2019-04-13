Суперлига: Шокирующий реванш "Днепра" (ВИДЕО)  

ХИМИК - ДНЕПР - 2-1

Матч №3

ДНЕПР - ХИМИК - 90:53 (27:2, 20:14, 21:19, 22:18)

Фото: fbu.ua

«Днепр»: Вильховецкий (3), Мишула (11), Глебов (8 + 6 подборов + 6 передач), Тимофеенко (8), Натяжко (6 + 9 подборов) - старт; Шундель (10), Фесенко (16 + 10 подборов), Сизов (10 + 8 подборов), Кожемякин (6), Закурдаев (12), Кушниров.

«Химик» (Южный): Эдвин (4), Рябчук, Войналович (4), Антипов (6), Джонс (4) - старт; Сидоров (5), Павлов (15), Марченко (15), Ковалев (0 + 2 блок-шота), Козак.

11 апреля. Днепр. ДС «Шинник». 1050 зрителей.

Две победы «Химика» на своей площадке, пусть даже с солидными претензиями на их закономерность, для многих почитателей баскетбола стали большой неожиданностью.

Нет, в приличных способностях южненцев никто не сомневался, но ведь параллельно никто не сомневался и в не менее приличных способностях днепрян.

И ведь действительно: из Южного подопечные Дениса Журавлева вполне могли отбыть никак не с двумя поражениями. Но сложилось - как сложилось, и «Днепр» мимовольно оказался на краю пропасти.

Впрочем, вовсе не в самой это пропасти, поскольку переезд соперников на родную площадку проигрывающих в корне поменял предстартовые расклады. Ведь на паркете ДС «Шинник» на протяжении всего сезона его хозяева уступали всего дважды, а сейчас уже сам баскетбольный Бог обязывал их умереть, но обязательно победить. И, по всей видимости, днепряне осознали это куда более глубоко, нежели их оппоненты...

Стартовый штурм «Днепра», в принципе, ожидался, но чтобы он получился таким! Фактически, подопечные Дениса Журавлева попросту смяли оборону гостей в чужой «краске», параллельно сделав свою совершенно неприступной. Прошло добрых 9 минут и 13 секунд от начала матча, когда Деон Эдвин в быстром прорыве наконец-то принес «Химику» первые очки.

Команде Виталия Степановского всего ничего оставалось для шокирующего антирекорда в истории отечественного баскетбола. Особенно если вспомнить, что в данном случае речь идет о полуфинале суперлиги…

Да, во второй четверти южненцы несколько оправились от мощнейшего нокдауна, но, конечно же, полностью справиться с его последствиями им не удалось. Два Кирилла - Фесенко и Натяжко обеспечили «Днепру» почти двукратное превосходство на подборах - 51:27, а 11 попаданий Александра Мишулы и компании из 26 трехочковых попыток довершили дело.

Преимущественно «Химик» представлял кардинально противоположное изображение самого себя недельной давности. Причем, общая картина не улучшилась даже после большого перерыва, когда днепряне, добившись на табло «плюс 30», прилично сбавили обороты.

Подопечных Виталия Степановского так и не смогли «завести» ни он сам, ни индивидуальные старания Сергея Павлова, ни четыре «привета» из-за шестиметровой линии в исполнении главного героя второго поединка серии Кирилла Марченко.

Таким образом, перед четвертым полуфинальным «свиданием», запланированным на 13 апреля, баскетболисты «Днепра» получили приличное психологическое преимущество. Отойти от полнейшего разгрома их соперникам будет весьма сложно, если вообще реально. Впрочем, в случае еще одного поражения в запасе у южненцев остается возвращение на домашний паркет, где 16 апреля состоится решающее противостояние…