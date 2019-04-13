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2019-04-13
Кубок Стэнли: "Бостон" дома уступил "Торонто" (ВИДЕО)
"Бостон" уступил "Торонто" в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
В составе победителей дубль сделал Митчелл Марнер (одну из шайб он забросил с буллита), также голы в активе Вильяма Нюландера и Джона Тавареса.
Фото: nhl.com
У хозяев гол в активе Патриса Бержерона.
Вторая игра состоится 14 апреля.
НХЛ
Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
"Бостон" - "Торонто" - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Бержерон - 1 (бол., Маршан, Краг), 9:31 - 1:0. Марнер - 1 (Маззин, Таварес), 16:44 - 1:1. Марнер - 2 (мен., буллит), 22:47 - 1:2. Нюландер - 1 (Кадри, Марло), 38:25 - 1:3. Таварес - 1 (п.в.), 58:41 - 1:4.
Вратари: Раск (57:20 - 58:41) - Андерсен.
Штраф: 2 - 4.
Броски: 38 (8+21+9) - 33 (10+14+9).
12 апреля. Бостон. TD Garden.
Счет в серии: 0-1.
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