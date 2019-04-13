Кубок Стэнли: "Бостон" дома уступил "Торонто" (ВИДЕО)  

"Бостон" уступил "Торонто" в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
 
В составе победителей дубль сделал Митчелл Марнер (одну из шайб он забросил с буллита), также голы в активе Вильяма Нюландера и Джона Тавареса.
Фото Кубок Стэнли: "Бостон" дома уступил "Торонто" (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
 
У хозяев гол в активе Патриса Бержерона.
 
Вторая игра состоится 14 апреля.
 
НХЛ
 
Плей-офф
 
Восточная конференция
 
Первый раунд
 
"Бостон" - "Торонто" - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
 
Голы: Бержерон - 1 (бол., Маршан, Краг), 9:31 - 1:0. Марнер - 1 (Маззин, Таварес), 16:44 - 1:1. Марнер - 2 (мен., буллит), 22:47 - 1:2. Нюландер - 1 (Кадри, Марло), 38:25 - 1:3. Таварес - 1 (п.в.), 58:41 - 1:4.
 
Вратари: Раск (57:20 - 58:41) - Андерсен.
 
Штраф: 2 - 4.
 
Броски: 38 (8+21+9) - 33 (10+14+9).
 
12 апреля. Бостон. TD Garden.
 
Счет в серии: 0-1.
 


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