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Кубок Стэнли: "Бостон" дома уступил "Торонто" (ВИДЕО) "Бостон" уступил "Торонто" в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ. В составе победителей дубль сделал Митчелл Марнер (одну из шайб он забросил с буллита), также голы в активе Вильяма Нюландера и Джона Тавареса. Фото: nhl.com У хозяев гол в активе Патриса Бержерона. Вторая игра состоится 14 апреля. НХЛ Плей-офф Восточная конференция Первый раунд "Бостон" - "Торонто" - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: Бержерон - 1 (бол., Маршан, Краг), 9:31 - 1:0. Марнер - 1 (Маззин, Таварес), 16:44 - 1:1. Марнер - 2 (мен., буллит), 22:47 - 1:2. Нюландер - 1 (Кадри, Марло), 38:25 - 1:3. Таварес - 1 (п.в.), 58:41 - 1:4. Вратари: Раск (57:20 - 58:41) - Андерсен. Штраф: 2 - 4. Броски: 38 (8+21+9) - 33 (10+14+9). 12 апреля. Бостон. TD Garden. Счет в серии : 0-1.

Спорт-Экспресс

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