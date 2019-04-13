Отбор ЧЕ-2020: Бастионы Ларсена дрогнули перед конницей Бебешко

Украинские гандболисты на глазах солидной аудитории одержали уверенную победу над весьма не простым соперником.

УКРАИНА - ФАРЕРЫ - 30:19 (17:12)

Среда. Киев. Дворец спорта. Украина - Фареры - 30:19. В атаке Сергей ОНУФРИЕНКО. Фото: Валерий СОЛОВЬЕВ

Украина: Комок, Деревянкин; Козакевич (5), Гурковский (2), Денисов (3), Дорощук (1), Остроушко (4), Кириленко, Онуфриенко (6), Южбабенко, Жук, Акименко (2), Жуков (4), Горига, Тильте (3), Тютюнник.

Фареры: Сачуэлл, Н.Симонсен; Сельвиг (5), Йохансен (4), Джуруус (5), Акралуй, Кро (3), Хансен (1), Хойдал, Сигурбьорнссон (1), Эйльснес, Крагестеен, Нольберг, Халдьирссон, А.Симонсен, Криштиансен.

Семиметровые: 6 (6) - 4 (2).

Штрафное время: 8 - 6.

Судьи: И.Ковальчук, А.Ковальчук (оба - Молдавия).

Киев . Дворец 10 апреля.. Дворец спорта . 3300 зрителей.

Евгений КАРЕЛЬСКИЙ

из Дворца спорта

Все четыре аспекта удачно сложились в пазл - зрительская активность, музыкальные номера, атлетичная борьба без перехлеста и, конечно, победа. Кроме сохраненного второго места, а как выяснилось, уже нос в нос с лидером квартета, - она вселила в поклонников гандбола оптимизм с прицелом на завтра. Дескать, создается добротная команда, в которой у Сергея Бебешко с коллегами и тактика под контролем, и философия.

***

Возможно, такие чувства явились откровением потому, что Киев успел отвыкнуть от подобных праздников. Целый ряд исполнителей, если угодно, менее медийных - эта публика лицезрела впервые. Кстати, сразу пробежимся по стартовой расстановке хозяев.

Начинали мы от обороны, а коль плеймейкер Кириленко росту небольшого, то отвечал за левый угол «абвера».

Правда, и едва ли менее юркий Денисов не такой гренадер, чтобы пристроиться по центру дуги между Гурковским и Дорощуком. Но тут «хохма» заключалась в том, чтобы Саша как разыгрывающий, успевал по дальней от скамеек бровке еще и контратаковать. Либо ладьей в жанре соло, либо по клеточкам слона, вскрывая диагональ для партнера.

А что же Захар? Ему перепала роль волнореза, а она, как известно, и опасна, и трудна. Капитан Денисов и «горчичник» схватил от внимательных братьев Ковальчук, и по две минуты дважды отсидел. Насколько это обидно, стоит спросить Хельджи Хойдала: на 52-й минуте - это я забежал вперед - тот направлялся в повторную отлучку, жестикулируя не только в адрес Игоря с Алексеем, но и к столику Фемиды.

***

Гости, надо подчеркнуть, огрызались по всему фронту - а как иначе? Мы обязаны были предложить нечто хитрое фарерским ополченцам, для чего «француз» Онуфриенко и заступал на вахту лишь в нападении. Заменяясь вплотную к лавочке то с Дмитрием Дорощуком, то с Павлом Гурковским. Однако, свою первую «шайбу» Сережа отвез в середине тайма - позже даже, чем Дима. Парадокс?

Не факт: у датского наставника островитян Сонни Ларсена имелись свои резоны. «На свежачка» клевали по зернышку то левый инсайд Петер Кро (даром что выступает на родине за H71), то правый край Никлас Сельвиг из норвежского «Ставангер ИФ». Дирижировал же Йонас Джуруус из соседнего ставангерского же «Викинга» (каюсь, в превью к матчу, эту фамилию указал, не сверившись с фарерской фонетикой). Именно его гол Дорощук и сумел сквитать при 5:6. Аж когда в четвертый раз за вечер отличился Артем Козакевич, и стало - 7:7, то хозяева качнули маятник туда, где притаился сектор «Приз».

***

Впрочем, не следует особо упрекать наставника северян. 32-летний Сонни, однофамилец легендарного датского шахматиста Бента Ларсена, рулит фарерским экипажем лишь два года. Возможно, его три гандбольные победы уровня межзональных турниров ФИДЕ, как у первого в истории обладателя «шахматного Оскара», еще впереди. Сегодня же, наш Сергей Бебешко на фоне скандинавского визави - безусловный гроссмейстер.

Когда понадобилось, он сделал четыре-пять, образно говоря, ходов конем, и вкупе с сэйвом Геннадия Комка от пенальтиста Джурууса (наши вели еще не явно - 21:15), - ротация сработала на «ура». Для сравнения: весь голевой КПД островной «скамейки» свелся к мячу левого полусреднего Ханса-Эли Сигурбьорнссона (9:11), ответившего Владиславу Остроушко. Но то произошло еще до экватора встречи. А затем бастионы Ларсена все же дрогнули...

***

По нашим наблюдениям, второй тайм подхватил веселое настроение, возникшее у зрителей в антракте, заполненном конкурсами и эстрадой. Думаю, 80-минутная озвучка по-украински малость оглушила даже опытного европейского делегата, хотя венгр Петер Элеш бывал с инспекторской миссией на серьезных поединках в Ужгороде и Запорожье. Не говоря уже о всем периметре Старого Света. Так или иначе, но сугубо по мотивировке трибун, связка с шоу-компанией, прежде часто работавшей на баскетболе, себя оправдала.

...Спору нет, сенсационная победа черногорцев над действующими чемпионами мира и Олимпийских игр датчанами, украшенная в Подгорице вратарскими чудесами Небойши Симича, донельзя обострила ситуацию в группе. Тем круче ожидается субботний ажиотаж на копенгагенской «Ройял Арене», где сперва померятся силами Фареры с Украиной , а затем там же - предстоит ответка в датско-черногорской паре.

Сонни ЛАРСЕН, главный тренер сборной Фарер:

- Очень надеюсь, что 13 апреля команде удастся совсем другая игра . Да, Украина объективно опытнее, но первый тайм и начало второго - показали наши истинные возможности. По крайней мере, в нападении. Весьма эффективен был Чаштан Йохансен, выступающий за норвежских «викингов»», но помощь с других позиций не всегда поспевала. Смотрите - мы испробовали всех троих линейных, но в их активе ни единого гола.

- Все же мне показалось, что ваша сборная не заслуживала столь крупного проигрыша, и справедливее выглядели бы «минус 5», как было к перерыву?

- Счет никогда не врет. Мы, в целом, неудачно действовали в защите. Хотя, заменив вратаря, подравняли ситуацию - благо, Никлас Симонсен из перволигового датского «Тондера» зацепился за мяч. С другой стороны, стоило Сергею Онуфриенко прибавить на острие украинской атаки, как разница в счете возросла. То есть, прежде всего, это вопрос мастерства. Тем не менее, спасибо вам за доброе слово про моих парней и за прекрасный прием нашей делегации.

Сергей БЕБЕШКО, главный тренер сборной Украины:

Киеве накопился не сразу. Впечатление, мол, победа досталась без серьезных проблем, - явно обманчивое. До середины первой половины, соперник вообще шел на равных и не отказывал себе в том, чтобы повести в счете - 5:4 и 7:6, если не ошибаюсь. Они располагают внушительной задней линией и активными «краями». Короче, обстановка настраивала нас на самый серьезный лад, а если что и было не в их пользу, то скромный опыт большинства игроков и трудности адаптации к такой просторной арене. - Приблизительно с 15-минуты второго тайма фарерские гандболисты уже думали о домашней игре с нами, а она таки будет жесткой. Только ведь наш запас прочности внакопился не сразу. Впечатление, мол, победа досталась без серьезных проблем, - явно обманчивое. До середины первой половины, соперник вообще шел на равных и не отказывал себе в том, чтобы повести в счете - 5:4 и 7:6, если не ошибаюсь. Они располагают внушительной задней линией и активными «краями». Короче, обстановка настраивала нас на самый серьезный лад, а если что и было не в их пользу, то скромный опыт большинства игроков и трудности адаптации к такой просторной арене.

- Как вам удалось так тонко придержать в запасе Жукова, что он в каком-то смысле отправил оборону гостей в нокдаун?

- Вы считаете, я его держал? Отнюдь! Стас провел сегодня лучший матч за последнее время. Да, он играет в немецкой бундеслиге, но не так ярко. Кроме того, учитываем же все нюансы. Например, Влад Остроушко прибыл на сбор позже других, и мы посчитали, что ему как раз логичнее начать в «старте». В том и состоит задача - угадать, когда черед таких исполнителей, как Жуков? Если вы заметили, появление Акименко или Тильте тоже следовало из сюжета игры

- По-моему, и наша оборона перестраивалась по ходу пьесы - не так ли?

- Совершенно верно. От 5-1 перешли к «смещенному» на их правого полусреднего (вышеназванный Йохансен. - Прим. Е.К.), а в итоге остановились на варианте 6-0. Повторюсь, Фареры - совсем не банальный соперник. Вспомните отрезок минуты в три-четыре, когда счет застыл на табло. А чтобы его сдвинуть, надо было принимать свежие решения.

- Слышал, что в Копенгаген отправятся и те, кто в среду был вне протокола?

- Да, подключаем Ильченко, Садового и Кубатко. Мы стремимся к максимально возможному маневру составом. За победу во Дворце спорта хочу поблагодарить всех ребят и, разумеется, болельщиков. Поддержка была грандиозной. Верю, что мы не разочаровали нашего «восьмого игрока».

Черногория - Дания - 32:31 (16:17).

Ч: Божович (7), С.Вуйович (5), Липовина (5), М.Вуйович (4).

Д: М.Хансен (8), Сван (7),Захариассен (6).

И В Н П М О

1.Дания 3 2 0 1 96-73 4

2.УКРАИНА 3 12 0 1 83-73 4

3.Черногория 3 1 1 1 80-84 3

4.Фареры 3 0 1 2 60-89 1