Еще один украинский футбольный клуб лишен профессионального статуса

Три игрока ПФК Сумы получили пожизненную дисквалификацию.

Еще один украинский футбольный клуб лишен профессионального статуса
Фото: ФК "Сумы"

На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины было принято решение о лишении ПФК "Сумы" профессионального статуса, сообщается на официальном сайте ФФУ.

При этом три футболиста клуба – Егор Луговой, Тарас Дурай и Сергей Гаращенков – получили пожизненные дисквалификации.

Клуб и его футболисты получили наказания за участие в договорных матчах.

В нынешнем розыгрыше Первой лиги "Сумы" с 15-ю очками в активе располагались на 13-й строчке турнирной таблицы.

Добавим, что это уже третий клуб в нынешнем сезоне, который снимается с пробега в Первой лиге. До этого снялись с розыгрыша харьковская "Кобра" и кропивницкая "Зирка".

Напомним, летом прошлого года прекратил существование как профессиональный клуб - ФК "Днепр".


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