В украинском футболе после матча сотрудник клуба избил арбитра

Матч в Ивано-Франковске закончился громким скандалом.

В украинском футболе после матча сотрудник клуба избил арбитра
Игорь Бич
Фото: fc.if.ua

Матч 20-го тура Первой лиги между "Прикарпатьем" и "Николаевом", который состоялся 27 марта в Ивано-Франковске, закончился нетрадиционно.

После поединка администратор ивано-франковского клуба Александр Бурлака избил главного арбитра встречи Игоря Бича, сообщает sportarena.com.

Пришлось вызывать полицию, которая зафиксировала факт нанесения побоев. Кроме того, данный инцидент в своем рапорте описал и делегат матча, отмечает издание.

Вначале рапорт делегата изучили в Комитете арбитров, после чего дело было передано в Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины.

Отметим, что мотивы такого поступка администратора "Прикарпатья" можно предположить, исходя из развития событий на поле.

На 73-й минуте игрок хозяев Ярослав Конкольняк сравнял счет в матче 1:1.

Однако спустя уже 7 минут в ворота "Прикарпатья" был назначен пенальти, реализованный Игорем Семенина.

Добавим, что арбитр матча показал 7 желтых карточек футболистам "Прикарпатья".


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