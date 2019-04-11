Украина завоевала первую медаль чемпионата Европы по борьбе
Василий Шуптар выиграл "бронзу".
Титулованный украинский борец вольного стиля Василий Шуптар завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе, который проходит в румынском Бухаресте, сообщает isport.ua.
В весовой категории до 65 кг Шуптар на пути в полуфинал справился с испанцем Хуаном-Пабло Гонсалесом Креспо и итальянцем Абдельлатифом Мансуром, но в полуфинале уступил турку Селяхаттину Киличаллянну. В схватке за третье место Шуптар взял верх над Кшиштофом Бьенковски из Польши.
Шуптар является бронзовым призером чемпионата мира-2015, чемпионата Европы-2014 и Европейских игр-2015.
Еще два украинских борца претендовали на бронзовые медали, но Семен Радулов в категории до 70 кг проиграл схватку за 3-е место представителю Польши Магомедмураду Гаджиеву, а Алексей Доманский в категории до 79 кг проиграл Мухаммета Нури Котаноглу из Турции.
Cегодня Василий Михайлов (74 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг) будут бороться в "бронзовых" финалах в своих категориях, тогда как Владимир Буруков (61 кг) и Богдан Грицай (92 кг) выступят в утешительных турнирах.
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11.04.2019 11:16