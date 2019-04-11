"Львов" расстался уже со вторым тренером. Футбол

Наутро после воскресного вылета «Львова» из Кубка Украины «горожане» объявили об уже втором в этом сезоне расставании с главным тренером.

Юрий Бакалов. Фото: pfclviv.com

Юрий Бакалов, сменивший в августе прошлого года бразильца Жилмара Тадеу, у которого накануне матча с «Шахтером» вдруг не оказалось необходимой лицензии, ушел в отставку «по взаимному согласию сторон».

Сразу после четвертьфинального поражения от «Зари» (0:1) Бакалов своих футболистов не критиковал - наоборот, дал понять, что игра удалась, команды не закрывались и старались атаковать: «В кубковых матчах побеждают обычно те, кто реализовывает моменты.

Наши соперники свой момент не упустили…»