"Львов" расстался уже со вторым тренером. Футбол

Наутро после воскресного вылета «Львова» из Кубка Украины «горожане» объявили об уже втором в этом сезоне расставании с главным тренером.
 
Фото "Львов" расстался уже со вторым тренером
Юрий Бакалов. Фото: pfclviv.com
Юрий Бакалов, сменивший в августе прошлого года бразильца Жилмара Тадеу, у которого накануне матча с «Шахтером» вдруг не оказалось необходимой лицензии, ушел в отставку «по взаимному согласию сторон».
 
Сразу после четвертьфинального поражения от «Зари» (0:1) Бакалов своих футболистов не критиковал - наоборот, дал понять, что игра удалась, команды не закрывались и старались атаковать: «В кубковых матчах побеждают обычно те, кто реализовывает моменты.
 
Наши соперники свой момент не упустили…»
 


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