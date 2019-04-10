Каждый гол Бэйла обошелся "Реалу" в 2,3 млн евро

"Королевский" клуб потратил на валлийца 236 млн евро.

Каждый гол Бэйла обошелся "Реалу" в 2,3 млн евро
Гарет Бэйл
Фото: Скриншот

С 2013 года "Реал" вложил в своего форварда Гарета Бэйла 236 млн евро - подсчитала AS.

Трансфер валлийца из лондонского "Тоттенхэма" обошелся "Реалу" в 101 млн евро (рекорд клуба), уточняет издание.

При этом годовая зарплата Бэйла в первые три сезона составляла 18 млн, а в следующие три – 27 млн.

За время выступлений на "Сантьяго Бернабеу" Гарет забил 102 мяча, то есть инвестиции "бланкос" в каждый гол валлийца, сыгравшего, по разным причинам, лишь 225 матчей, составили 2,3 млн евро.


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