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Клуб Украинской Премьер-лиги уволил главного тренера Юрий Бакалов больше не является наставником ФК "Львов". Юрий Бакалов Фото: pfclviv.com ФК "Львов" объявил о расторжении контракта с тренером Юрием Бакаловым по обоюдному согласию сторон, сообщает sportarena.com. Стороны разошлись после вылета ФК "Львов" из Кубка Украины. Напомним, львовяне в четвертьфинале уступили "Заре" 0:1. Бакалов возглавил ФК "Львов" в 2018 году.

LB.ua

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