Клуб Украинской Премьер-лиги уволил главного тренера

Юрий Бакалов больше не является наставником ФК "Львов".

Клуб Украинской Премьер-лиги уволил главного тренера
Юрий Бакалов
Фото: pfclviv.com

ФК "Львов" объявил о расторжении контракта с тренером Юрием Бакаловым по обоюдному согласию сторон, сообщает sportarena.com.

Стороны разошлись после вылета ФК "Львов" из Кубка Украины.

Напомним, львовяне в четвертьфинале уступили "Заре" 0:1.

Бакалов возглавил ФК "Львов" в 2018 году.


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