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2019-04-08
Клуб Украинской Премьер-лиги уволил главного тренера
Юрий Бакалов больше не является наставником ФК "Львов".
Юрий Бакалов
Фото: pfclviv.com
ФК "Львов" объявил о расторжении контракта с тренером Юрием Бакаловым по обоюдному согласию сторон, сообщает sportarena.com.
Стороны разошлись после вылета ФК "Львов" из Кубка Украины.
Напомним, львовяне в четвертьфинале уступили "Заре" 0:1.
Бакалов возглавил ФК "Львов" в 2018 году.
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