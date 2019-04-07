Кубок Украины: "Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти (ВИДЕО)  

Шахтер - Динамо - 1:1 (0:1)
 
Голы: Гармаш, 9 (0:1). Жуниор Мораэс, 57 (1:1). 
 
Пенальти - 4:3.
Фото Кубок Украины: "Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти (ВИДЕО)
Фото: shakhtar.com
 
Пенальти реализовали: Исмаили, Майкон, Нем, Коваленко - Цыганков, Сидклей, Кендзера.
 
Пенальти не реализовали: Соломон - Миколенко, Шепелев.
 
«Шахтер» (Донецк): Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко (Майкон, 91), Патрик (Соломон, 46), Марлос (Нем, 68), Коваленко, Тайсон, Мораес.
 
«Динамо» (Киев): Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Сидклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко (Буяльский, 83), Цыганков, Вербич.
 
Предупреждения: Тайсон, 19. Степаненко, 39. Патрик, 43. Жуниор Мораэс, 67. Соломон, 90. Майкон, 105. Болбат, 116 - Кендзера, 24. Шапаренко, 47. Бурда, 60. Гармаш, 62. Шепелев, 78. Сидклей, 86. Буяльский, 90.
 
Удаления: Гармаш, 62. Жуниор Мораэс, 70.
 
7 апреля. Харьков. Стадион «Металлист».
 
 


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