Примера: "Барселона" - без пяти минут чемпион (ВИДЕО)  . Футбол

Сине-гранатовые сделали решающий шаг к золоту, обыграв "матрасников" на "Камп Ноу".
 
Чемпионат Испании
 
Фото Примера: "Барселона" - без пяти минут чемпион (ВИДЕО)
Фото: fcbarcelona.com
Примера
 
31-й тур
 
"Барселона" - "Атлетико" - 2:0 (0:0)
 
Голы: Суарес, 85 (1:0). Месси, 86 (2:0).
 
"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто (Семеду, 84), Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Малком, 63), Месси, Суарес, Коутинью (Аленья, 80).
 
"Атлетико": Облак, Ариас (Корреа, 35), Годин, Хименес, Филипе Луис (Мората, 58), Сауль, Партей, Эрнандес (Хуанфран, 88), Коке, Гризманн, Диегу Коста.
 
Предупреждения: Партей, 27. Хименес, 28. Годин, 29. Сауль, 71. Пике, 74. Лангле, 78. Суарес, 86.
 
Удаление: Диегу Коста, 28.
 
Судья: Хиль Мансано (Испания).
 
6 апреля. Барселона. Стадион "Ноу Камп".
 
Убийство или реанимация?
 
Ровно год и один месяц назад "Барселона" обыграла на "Камп Ноу" "Атлетико" (1:0) благодаря сумасшедшему голу Месси со штрафного и за 11 туров до финиша оторвалась от "матрасников" на восемь очков, практически убив чемпионскую интригу в ла лиге-2017/18. Золото в итоге от сине-гранатовых так и не ушло – и решающий шаг к нему был сделан именно в тот мартовский день.
 
На этот раз восьмиочковый отрыв от "атлетов" "Барса" набрала еще до очной встречи команд на главном стадионе каталонской столицы. И в субботу вечером у хозяев "Камп Ноу" был шанс либо повторить прошлогоднее убийство интриги, либо реанимировать ее. Издание Marca лаконично анонсировало этот матч: "Последняя пуля". Вопрос был в том, кому она достанется.
 
Моменты "Барсы"
 
Хозяевам, которых на следующей неделе ждет старт четвертьфинальной серии Лиги чемпионов против "МЮ", больше хотелось решить свои турнирные задачи. За первые полчаса "Барселона" дважды могла выходить вперед, но в первом эпизоде после классного паса Месси Жорди Альба отправил мяч в штангу, а во втором – Облак успел сложиться и рукой в падении отразил удар Коутинью с близкого расстояния.
 
Впрочем, какими бы острыми ни были эти моменты, все внимание к себе привлекло совсем другое событие из первых 45 минут.
 
Удаление Косты
 
На 29-й минуте в центре поля были нарушены правила на Диегу Косте, бразилец с испанским паспортом, возмущенный непоследовательностью решений арбитра, гневно что-то высказал ему – и тут же увидел перед собой красную карточку. Дословно неизвестно, какими словами нападающий встретил решение судьи, но, очевидно, их оказалось достаточно для крайней меры наказания.
 
Несмотря на то, что "Атлетико" остался вдесятером, Диего Симеоне снял с игры крайнего защитника Ариаса и выпустил атакующего хавбека Корреа. Выбрасывать на ринг полотенце в планы аргентинского тренера явно не входило.
 
Блеск Облака
 
И все же нехватка одного человека ощущалась. "Атлетико" закрылся на своей половине, изредка выбираясь в контратаки, а сине-гранатовые осадили гостевую штрафную, пытаясь вскрыть оборону из девяти человек и вратаря. Но не просто вратаря - Облак действовал уверенно и надежно, компенсируя отсутствие одиннадцатого футболиста в составе "матрасников". Суарес, Месси и заменивший Коутинью Малком после перерыва не раз пытались огорчить словенского голкипера, но всякий раз он вставал на пути мяча и не позволял ему потревожить сетку за своей спиной.
 
Голы Суареса и Месси
 
Но даже Облак был бессилен, когда мяч лег на ногу так, как Суаресу на 85-й минуте. Уругваец с правой ловко закрутил в дальний угол, и даже прыжок вратаря оказался бесполезен - мяч пролетел под его рукой. Это был нокдаун. "Барса" тут же провела результативную контратаку, Ракитич отдал пас на Месси, и аргентинец, после пары ложных замахов, уложил мяч в ближний угол. 2:0 - на этом можно было давать финальный свисток.
 
Который вскоре и прозвучал. За семь туров до финиша "Барса" оторвалась от "Атлетико" на 11 очков и практически убила чемпионскую интригу. "Последняя пуля" сразила "матрасников" наповал.
 
Егор БЫЧКОВ, Спорт-Экспресс


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