Примера: "Барселона" - без пяти минут чемпион (ВИДЕО)  . Футбол

Сине-гранатовые сделали решающий шаг к золоту, обыграв "матрасников" на "Камп Ноу".

Чемпионат Испании

Примера

31-й тур

"Барселона" - "Атлетико" - 2:0 (0:0)

Голы: Суарес, 85 (1:0). Месси, 86 (2:0).

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто (Семеду, 84), Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Малком, 63), Месси, Суарес, Коутинью (Аленья, 80).

"Атлетико": Облак, Ариас (Корреа, 35), Годин, Хименес, Филипе Луис (Мората, 58), Сауль, Партей, Эрнандес (Хуанфран, 88), Коке, Гризманн, Диегу Коста.

Предупреждения: Партей, 27. Хименес, 28. Годин, 29. Сауль, 71. Пике, 74. Лангле, 78. Суарес, 86.

Удаление: Диегу Коста, 28.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

6 апреля. Барселона. Стадион "Ноу Камп".

Убийство или реанимация?

На этот раз восьмиочковый отрыв от "атлетов" "Барса" набрала еще до очной встречи команд на главном стадионе каталонской столицы. И в субботу вечером у хозяев "Камп Ноу" был шанс либо повторить прошлогоднее убийство интриги, либо реанимировать ее. Издание Marca лаконично анонсировало этот матч: "Последняя пуля". Вопрос был в том, кому она достанется.

Моменты "Барсы"

Хозяевам, которых на следующей неделе ждет старт четвертьфинальной серии Лиги чемпионов против "МЮ", больше хотелось решить свои турнирные задачи. За первые полчаса "Барселона" дважды могла выходить вперед, но в первом эпизоде после классного паса Месси Жорди Альба отправил мяч в штангу, а во втором – Облак успел сложиться и рукой в падении отразил удар Коутинью с близкого расстояния.

Впрочем, какими бы острыми ни были эти моменты, все внимание к себе привлекло совсем другое событие из первых 45 минут.