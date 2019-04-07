"Черноморец" - "Арсенал-Киев" - 1:3. 23 тур. Футбол

Черноморец - Арсенал-Киев - 1:3 (0:3)

Голы: Коуаку, 5 (0:1). Вакуленко, 26 - с пенальти (0:2). Чорний, 62 (1:3).

Фото: chernomorets.odessa.ua

«Черноморец»: Литовченко, Рыжук, Грачев, Мищенко, Бабенко, Вильхамссон (Семенив, 72), Гошкодеря, Танчик, Павлов (Чорний, 46), Норенков, Морозенко.

«Арсенал»: Пидкивка, Жичиков, Вакуленко, Сагуткин, Дубинчак, Танковский, Домбровский, Ореховский, Мудрик (Липартия, 63), Коуаку (Ковпак, 79), Авагимян (Кадимян, 55).

Предупреждения: Морозенко (23), Павлов (32), Рыжук (45+1), Бабенко (87) - Авагимян (47), Танковский (54), Кадимян (76), Жичиков (87).

Судьи: Иванов (Донецкая область), Марулин (Новая Каховка), Запороженко (Запорожье).

6 апреля. Одесса. Стадион «Черноморец». 4 251 зритель.

Команды в турнирной таблице разделяли всего 4 очка. Этим сказано все. Предстояла игра , как говорится, от ножа.

За время, прошедшее после последней очной встречи соперников («Черноморец» на своем поле одержал волевую победу - 2:1), в обеих командах произошли значительные изменения. Особенно это касается столичных футболистов . Из тех, кто выходил на поле 25 ноября 2018 года, в заявке «Арсенала» не оказалось Ситало, Майдановича, Семенюка, Вакулко, Лолы, Баланюка, Акакпо, Фещука, Зозули и Насонова.

Если же сравнивать состав киевлян с предыдущим матчем, то произошло лишь три замены: Сагуткин, Мудрик и Коуаку вышли вместо Башлая, Кадимяна и Ковпака. В «Черноморце» в «старте» появились Вильхамссон и Павлов - Чорний и Аржанов остались на скамейке запасных. У «моряков» из-за дисквалификации пропускали игру Мусолитин и Коваль, у Голикова - повреждение.

Неимоверно высокая цена матча сказалась на действиях игроков в дебюте встречи - футболисты часто теряли мяч, комбинации прерывались в самом зародыше. В такой сумбурной игре удача улыбнулась гостям: Коуаку воспользовался ошибкой центральных защитников, выскочил один на один с вратарем, обвел выбегавшего навстречу Литовченко и закатил сферу в сетку. Так уже в начале встречи «моряки» оказались в роли отыгрывающихся.

Хозяева бросились забивать в ответ, но их навесы с флангов, хотя и держали оборону «канониров» в напряжении, прямой опасности воротам не представляли. Контратаки гостей выглядели серьезнее. Первый «прострел» в исполнении Мудрика защитникам удалось ликвидировать, второй Коуаку привел к пенальти (на газоне оказался Ореховский, арбитр посчитал, что было нарушение). Вакуленко не промахнулся. А на 37-й минуте счет стал разгромным: оказавшийся в одиночестве на углу штрафной площадки Ореховский пробил точно в дальний нижний угол ворот. Лишь на последней минуте регламентированного времени первого тайма одесситам удалось нанести удар в створ: пушечный «выстрел» Танчика пришелся во вратаря.

Во втором тайме действия хозяев стали острее. Из неплохой позиции мимо пробил Танчик, Вильхаммсону не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы переиграть Пидкивку, остро простреливал с левого фланга Чорний - Морозенко и Вильхамссон не воспользовались передачей партнера, с острого угла проверил надежность Пидкивки Норенков.

Наконец, штурм хозяев увенчался успехом: Танчик выдал такой пас Чорнию, что тому оставалось лишь закатить мяч в пустые ворота. После этого гостям удалось «засушить» игру (в основном благодаря бесконечным падениям с имитацией травм), но на 88-й минуте ничто бы не спасло ворота Пидкивки, если бы после углового точнее пробил головой Грачев.

Впрочем, развить успех одесситам не удалось.