Украина и РоSSия сыграют в одной группе на Европейских играх. Футбол

Сборной Украины по пляжному футболу предстоит сразиться с россиянами.

Украина и РоSSия сыграют в одной группе на Европейских играх
Сборная Украины по пляжному футболу
Фото: sport.ua

В Минске состоялась жеребьевка группового этапа турнира по пляжному футболу на II Европейских играх, которые пройдут в столице Беларуси.

Сборная Украины попала в группу В, в которой, помимо украинцев, будет выступать команды Испании, Италии и РоSSии.

Отметим, россияне являются действующими чемпионами Европейских игр.

Составы групп:

Группа А: Беларусь, Португалия, Швейцария, Румыния;

Группа В: Италия, Испания, РоSSия, Украина.

Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх пройдут с 25 по 29 июня.


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