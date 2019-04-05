Украина и РоSSия сыграют в одной группе на Европейских играх. Футбол
Сборной Украины по пляжному футболу предстоит сразиться с россиянами.
В Минске состоялась жеребьевка группового этапа турнира по пляжному футболу на II Европейских играх, которые пройдут в столице Беларуси.
Сборная Украины попала в группу В, в которой, помимо украинцев, будет выступать команды Испании, Италии и РоSSии.
Отметим, россияне являются действующими чемпионами Европейских игр.
Составы групп:
Группа А: Беларусь, Португалия, Швейцария, Румыния;
Группа В: Италия, Испания, РоSSия, Украина.
Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх пройдут с 25 по 29 июня.
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