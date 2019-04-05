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Украина и РоSSия сыграют в одной группе на Европейских играх. Футбол Сборной Украины по пляжному футболу предстоит сразиться с россиянами. Сборная Украины по пляжному футболу Фото: sport.ua В Минске состоялась жеребьевка группового этапа турнира по пляжному футболу на II Европейских играх, которые пройдут в столице Беларуси. Сборная Украины попала в группу В, в которой, помимо украинцев, будет выступать команды Испании , Италии и РоSSии. Отметим, россияне являются действующими чемпионами Европейских игр. Составы групп: Группа А: Беларусь , Португалия, Швейцария, Румыния; Группа В: Италия, Испания , РоSSия, Украина. Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх пройдут с 25 по 29 июня.

LB.ua

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