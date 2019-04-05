Чемпионат мира: Харук идет по стопам Данчи

Золотым оказался финиш нашего сноубордиста Михаила Харука в дисциплине параллельный слалом на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в словенской Рогле.

Рогла. Чемпион мира среди юниоров Михаил ХАРУК. Фото: sfu.org.ua

Отметим, что это второй подобный успех для Украины в сноуборде после победы Аннамари Данчи на юниорском мировом первенстве в Новой Зеландии-2010.

Для 19-летнего спортсмена из села Ильцы Ивано-Франковской области это был уже четвертый по счету чемпионат мира среди юниоров.

Стартовал он с мест в четвертом десятке, затем была 11-я позиция в Клиновце-2017 и восьмая в Кадроне-2018.

Свое выступление в Рогле воспитанник Государственного центра олимпийской подготовки и ДЮСШ «Буковель» начал с шестого места в параллельном слаломе гиганте, уступив в четвертьфинале 0,14 будущему вице-чемпиону мира Элиасу Хуберу. Но уже на следующий день в дисциплине слалом Харуку удалось взять у немецкого сноубордиста реванш.

Опередив в 1/8 финала россиянина Кирилла Кузнецова, подопечный Семена Скубенича снова оказался на трассе вместе с Хубером. Но на этот раз первым пересек финишную черту - с преимуществом в 0,8.

В полуфинале наш спортсмен оказался на 0,08 секунды быстрее, чем канадец Джейми Беан, а в финале оставил позади на 0,77 его соотечественника Майкла Назваски.

Харук стал первым нашим сноубордистом сильного пола, кому удалось добиться золотого результата. Ранее самым высоким достижением для украинцев в параллельных дисциплинах на чемпионатах мира среди юниоров было серебро Александра Белинского в Эрзуруме-2013.

Анна САВЧИК, Спорт-Экспресс в Украине

РОГЛА (Словения). Чемпионат мира среди юниоров. Параллельный слалом. Юниоры. 1. ХАРУК (Украина). 2. Назваски. 3. Беан (оба - Канада)… 16. КАШЕЛЮК… 42. БЕЛО… 49. НАДОЛЬСКИЙ… 53. БАКИРОВ… 56. ПАВЛЕНКО (все - Украина).

Юниорки. 1. Валова (РоSSия). 2. Мики (Япония). 3. Курочкина (РоSSия). 37. ЯРОШ… 39. ГАРАТЫН. 40. ЛОТКОВСКАЯ. 41. ХАНАС… 44. ЗОРЯ… БОДНАРУК (все - Украина) - не финишировала.