Чемпионат мира: Харук идет по стопам Данчи

Золотым оказался финиш нашего сноубордиста Михаила Харука в дисциплине параллельный слалом на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в словенской Рогле.
 
Фото Чемпионат мира: Харук идет по стопам Данчи
Рогла. Чемпион мира среди юниоров Михаил ХАРУК. Фото: sfu.org.ua
Отметим, что это второй подобный успех для Украины в сноуборде после победы Аннамари Данчи на юниорском мировом первенстве в Новой Зеландии-2010.
 
Для 19-летнего спортсмена из села Ильцы Ивано-Франковской области это был уже четвертый по счету чемпионат мира среди юниоров.
 
Стартовал он с мест в четвертом десятке, затем была 11-я позиция в Клиновце-2017 и восьмая в Кадроне-2018.
 
Свое выступление в Рогле воспитанник Государственного центра олимпийской подготовки и ДЮСШ «Буковель» начал с шестого места в параллельном слаломе гиганте, уступив в четвертьфинале 0,14 будущему вице-чемпиону мира Элиасу Хуберу. Но уже на следующий день в дисциплине слалом Харуку удалось взять у немецкого сноубордиста реванш.
 
Опередив в 1/8 финала россиянина Кирилла Кузнецова, подопечный Семена Скубенича снова оказался на трассе вместе с Хубером. Но на этот раз первым пересек финишную черту - с преимуществом в 0,8.
 
В полуфинале наш спортсмен оказался на 0,08 секунды быстрее, чем канадец Джейми Беан, а в финале оставил позади на 0,77 его соотечественника Майкла Назваски.
 
Харук стал первым нашим сноубордистом сильного пола, кому удалось добиться золотого результата. Ранее самым высоким достижением для украинцев в параллельных дисциплинах на чемпионатах мира среди юниоров было серебро Александра Белинского в Эрзуруме-2013.
 
 
РОГЛА (Словения). Чемпионат мира среди юниоров. Параллельный слалом. Юниоры. 1. ХАРУК (Украина). 2. Назваски. 3. Беан (оба - Канада)… 16. КАШЕЛЮК… 42. БЕЛО… 49. НАДОЛЬСКИЙ… 53. БАКИРОВ… 56. ПАВЛЕНКО (все - Украина).
 
Юниорки. 1. Валова (РоSSия). 2. Мики (Япония). 3. Курочкина (РоSSия). 37. ЯРОШ… 39. ГАРАТЫН. 40. ЛОТКОВСКАЯ. 41. ХАНАС… 44. ЗОРЯ… БОДНАРУК (все - Украина) - не финишировала.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"
Лига 1: Домашнее фиаско "Монако"Лига 1: Домашнее фиаско "Монако"
Папа Римский ответил на сравнение Месси с Богом. ФутболПапа Римский ответил на сравнение Месси с Богом. Футбол
В матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. ФутболВ матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. Футбол
Еще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . ФутболЕще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
19-летний украинец стал чемпионом мира по сноубордингу19-летний украинец стал чемпионом мира по сноубордингу
France Football составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболисток мираFrance Football составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболисток мира
В матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. ФутболВ матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. Футбол
Женская сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по каратэЖенская сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по каратэ
Гвоздик защитил титул чемпиона мира по версии WBCГвоздик защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской АравииГолкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Призовые Клубного суперчемпионата мира по футболу составят 1 млрд евро, - СМИПризовые Клубного суперчемпионата мира по футболу составят 1 млрд евро, - СМИ
Чемпион мира в супертяже Уайлдер и претендент Бризил провели дуэль взглядовЧемпион мира в супертяже Уайлдер и претендент Бризил провели дуэль взглядов
Чемпионат Украины: Борьба обостряется (ВИДЕО)  Чемпионат Украины: Борьба обостряется (ВИДЕО)  
Поражение Гарсии приблизило Ломаченко к званию абсолютного чемпиона мираПоражение Гарсии приблизило Ломаченко к званию абсолютного чемпиона мира
Последние новости
Подгружаем последние новости