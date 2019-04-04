Стал известен гонорар Ломаченко за бой с Кроллой

Украинец заработает больше двух млн долл.

 

Василий Ломаченко
Фото: boxingscene.com
Василий Ломаченко
За свой бой против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО) чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) заработает 2,2 млн долл., сообщает sportarena.com, ссылаясь на свои источники.

 

Поединок состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе на знаменитой арене Staples Center и будет главным событием боксерского вечера.


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