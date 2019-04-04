Новостей.COM ⇒ Спорт

Стал известен гонорар Ломаченко за бой с Кроллой Украинец заработает больше двух млн долл. Фото: boxingscene.com Василий Ломаченко За свой бой против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО) чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) заработает 2,2 млн долл ., сообщает sportarena.com, ссылаясь на свои источники. Поединок состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе на знаменитой арене Staples Center и будет главным событием боксерского вечера.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.