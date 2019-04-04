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2019-04-04
Стал известен гонорар Ломаченко за бой с Кроллой
Украинец заработает больше двух млн долл.
Фото: boxingscene.com
Василий Ломаченко
Поединок состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе на знаменитой арене Staples Center и будет главным событием боксерского вечера.
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