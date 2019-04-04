Кубок Украины: Триумф "Урагана" (ВИДЕО)  

Подопечные Максима Павленко в «Финале четырех» Кубка Украины в красивом стиле обыграли «СумГУ» и «Продэксим» и стали новыми обладателями трофея.

Фото: futsal.com.ua

1/2 финала

Продэксим - Титан - 4:2 (Ланко, 2, Ронинью, 13, 24, Корсун, 31 - Пичкуров, 4, Кожемяка, 19, с дабл-пенальти).

Счет ударом со штрафного открыл Евгений Ланко, но «Титану» очень быстро удалось восстановить статус-кво. После розыгрыша аута Анатолий Милинький отпасовал на Павла Пичкурова и тот в касание переправил мяч в ворота Кирилла Цыпуна - 1:1.

Во второй половине тайма соперники опять обменялись забитыми мячами. Михаил Волянюк мастерски откатил мяч под удар бразильцу Ронинью, который во второй раз огорчил капитана «Титана» Андрея Мельника. Впрочем, уйти победителями на перерыв херсонцы не сумели. В своей штрафной рукой сыграл Виталий Скорый, после чего дабл-пенальти реализовал Вячеслав Кожемяка - 2:2.

Второй тайм прошел под диктовку «Продэксима», который уже в дебюте забил третий мяч - издали мощно и самое главное точно пробил Ронинью - 3:2. Судьба матча окончательно решилась в середине двадцатиминутки. С углового Петр Шотурма отпасовал на Игоря Корсуна, который точно выстрелил в угол - 4:2. Последние девять минут поединка «Титан» играл с пятым полевым, но хотя бы сократить разрыв в счете не смог. «Продэксим» вышел в финал, где составил компанию «Урагану».

Ураган - СумГУ - 7:0 (Когут, 2, 9, Микитюк, 9, Кордоба, 15, Абакшин, 17, Лебидь,30, Сторожук, 39).

Один из лидеров Экстралиги не имел никаких проблем с младшими по рангу. Судьба матча решилась еще до перерыва, когда в ворота, которые защищал Юрий Козаченко, влетели сразу пять мячей.

Финал

Ураган - Продэксим - 4:1 (Фаренюк, 20, Когут, 25, Абакшин, 28, Федюк, 37 - Ронинью, 31).

В чемпионате Украины «Ураган» и «Продэксим» поставили себе самые высокие цели и пока идут нога в ногу, так что хорошей репетицией перед сезонными разборками стал финальный поединок за Кубок Украины.

Жарко стало уже с первых минут, причем лучше выглядели «мельники». Сначала в штангу попал капитан команды Виталий Скорый, а потом мог забить бразилец Клаудинью, но «драконов» выручил Владимир Кардаш.

Видя неладное, главный тренер «Урагана» Максим Павленко взял тайм-аут, и это принесло плоды. Его команда успокоилась, и игра уже пошла под диктовку франковцев. Теперь уже штанга пришла на помощь вратарю херсонцев Кириллу Цыпуну (пробивал Руслан Шеремет), а потом мяч попал еще и в перекладину, когда издали мощно выстреливал Андрей Федюк. В конце первого тайма «Продэксим» дважды мог выводить вперед Петр Шотурма, но его выпады ликвидировал Кардаш. Расплата случилась за несколько секунд до свистка на перерыв. Артем Фаренюк выбежал на свидание с вратарем и спокойно реализовал момент - 1:0.

В начале второго тайма херсонцы раскрылись и вскоре пропустили еще. Фаренюк прострелил вдоль ворот, а Юрий Когут выиграл борьбу у Шотурмы и протолкнул мяч в ворота.

За 12 минут до конца матча Хави Родригес пошел ва-банк и выпустил Юрия Савенков роли пятого полевого. Но «Продэксиму» это не помогло - команда сразу же пропустила. В атаке херсонцы потеряли мяч, и Даниил Абакшин поразил пустую рамку - 3:0.

Даже после этого херсонцы не изменили себе, а продолжали играть с пятым полевым, но теперь эту роль исполнял Клаудинью. Такой ход себя оправдал. Шотурма в борьбе с Федюком отобрал мяч, отпасовал его на Ронинью, который и сумел впервые пробить Кардаша - 3:1.

В конце матча херсонцы выглядели активнее. Выстрел Волянюка пришелся в перекладину, и тут же, и тоже в перекладину, попал Николай Белоцерковец, а Абакшин не использовал выход один в один…

Вскоре все с победителем стало ясно, когда Федюк, воспользовавшись оплошностью атаки «Продэксима» опять сделал разницу в три мяча - 4:1.