Клуб НБА отказался от раздачи футболок с обезьяной из-за сравнения с расизмом

Акция была приурочена к празднованиям года обезьяны по китайскому календарю.
Неоднозначность ситуации заключалась в том, что промо-акция началась в первый день месяца афро-американской истории США.
Во время этого месяца проводятся памятные мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.
Руководство "Сакраменто" планировало раздавать футболки на очередном домашнем матче команды. В результате было решено отказаться от неоднозначной промо-акции.
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