Клуб НБА отказался от раздачи футболок с обезьяной из-за сравнения с расизмом

В последний момент Сакраменто отказалось от про-акции.

Руководство клуба НБА "Сакраменто Кингс" отказалось от проведения промо-акции с раздачей футболок.

Звезда НБА Демаркус Казинс обратил внимание на неоднозначные футболки - на черных футболках изображена фиолетовая обезьяна.

DeMarcus voices his displeasure and to the Kings credit they pull the Monkey T Shirts... pic.twitter.com/bHSz4KVinh

— Marques Johnson (@olskool888) 2 февраля 2016 г.
Акция была приурочена к празднованиям года обезьяны по китайскому календарю.

Неоднозначность ситуации заключалась в том, что промо-акция началась в первый день месяца афро-американской истории США.

Во время этого месяца проводятся памятные мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.

Руководство "Сакраменто" планировало раздавать футболки на очередном домашнем матче команды. В результате было решено отказаться от неоднозначной промо-акции.


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