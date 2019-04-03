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Кубок Украины: Судейские назначения на матчи 1/4 финала На предстоящие матчи 1/4 финала Кубка Украины назначили судейские бригады. Все игры состоятся в воскресенье, 7 апреля. 14.00 «Ингулец» - «Карпаты» - Евгений Арановский (Киев) Фото: ffu.ua 14.00 «Львов» - «Заря» - Ярослав Козык (Мукачево) 17.00 «Днепр-1» - «Ворскла» - Юрий Можаровский (Львов) 17.00 «Шахтер» - «Динамо» - Максим Козыряцкий (Запорожье) В последнем матче «Шахтера» и «Динамо» (2:1) главным арбитром был Виталий Романов. Для Козыряцкого это будет первое «класичне» в карьере. referee.ffu.org.ua

Спорт-Экспресс

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