"Реал" установил ценник на своего игрока, в размере 500 млн евро, - СМИ. Футбол

"Королевский" клуб готов отпустить Рафаэля Варана за полмиллиарда евро.

"Реал" установил ценник на своего игрока, в размере 500 млн евро, - СМИ
Рафаэль Варан
Фото: Eurosport

Мадридский "Реал" не намерен расставаться с защитником Рафаэлем Вараном меньше, чем за сумму клаусулы, равной 500 млн евро, сообщает Goal.

Отметим, что именно полмиллиарда евро прописаны в контракте футболиста в качестве отступных.

"Королевский клуб" намерен сделать все возможное, чтобы сохранить Рафаэля в составе, несмотря на его желание уйти.

Отметим, Варан недоволен своей зарплатой, считая ее несоответствующей уровню чемпиона мира и 4-кратного победителя Лиги Чемпионов.

Добавим, что интерес к игроку проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

Напомним, 25-летний Варан перешел в "Реал" из "Ланса" летом 2011 года. Сумма трансфера составила 10 млн евро.

Контракт француза с "бланкос" истекает летом 2022 года.


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