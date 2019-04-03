"Реал" установил ценник на своего игрока, в размере 500 млн евро, - СМИ. Футбол
"Королевский" клуб готов отпустить Рафаэля Варана за полмиллиарда евро.
Мадридский "Реал" не намерен расставаться с защитником Рафаэлем Вараном меньше, чем за сумму клаусулы, равной 500 млн евро, сообщает Goal.
Отметим, что именно полмиллиарда евро прописаны в контракте футболиста в качестве отступных.
"Королевский клуб" намерен сделать все возможное, чтобы сохранить Рафаэля в составе, несмотря на его желание уйти.
Отметим, Варан недоволен своей зарплатой, считая ее несоответствующей уровню чемпиона мира и 4-кратного победителя Лиги Чемпионов.
Добавим, что интерес к игроку проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".
Напомним, 25-летний Варан перешел в "Реал" из "Ланса" летом 2011 года. Сумма трансфера составила 10 млн евро.
Контракт француза с "бланкос" истекает летом 2022 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
03.04.2019 22:32