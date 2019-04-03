Полиция задержала двух человек за попытку купить результат матча U21 "Заря" - "Динамо". Футбол

Цена вопроса - 5 тысяч долларов.

?Полиция задержала двух человек за попытку купить результат матча U21 "Заря" - "Динамо"
Фото: npu.gov.ua

1 апреля в Запорожье задержали двух человек за попытку организовать договорной матч в Запорожье. По данным полиции, жители Киева под видом спортивных брокеров предложили тренеру и игрокам одного из клубов 5 тысяч долларов за поражение.

Название команды не указано, но отмечается, что речь идет об игре в Запорожье, которая проходила 2 марта. В этот день там проходила матч молодежного чемпионата Украины между "Зарей" и "Динамо" (1:3). По информации Footballhub, деньги предлагались футболистам "Зари" U-21.

В понедельник, 1 апреля, во время передачи 20 тысяч гривен фигуранты были задержаны работниками полиции и прокуратуры. Еще 55 тысяч гривен правонарушители должны были перечислить на банковскую карточку одного из футболистов сразу после передачи наличных. Остальные – после проведения матча.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины – от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Журналист "1+1" Константин Андриюк в фейсбуке написал, что эти 5 тысяч должны были получить тренер "Зари" U-21 и 5 игроков команды, после чего те должны были проиграть "Динамо" с разницей в два мяча (коэффициент — 5). Деньги пытались передать два человека в возрасте 23 и 27 лет.

Одним из подозреваемых в результате коррупционного скандала является футбольный арбитр, который в прошлом году завершил карьеру из-за участия в договорных матчах.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"
Лига 1: Домашнее фиаско "Монако"Лига 1: Домашнее фиаско "Монако"
Папа Римский ответил на сравнение Месси с Богом. ФутболПапа Римский ответил на сравнение Месси с Богом. Футбол
В матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. ФутболВ матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. Футбол
Еще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . ФутболЕще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
"Реал" установил ценник на своего игрока, в размере 500 млн евро, - СМИ. Футбол"Реал" установил ценник на своего игрока, в размере 500 млн евро, - СМИ. Футбол
France Football составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболисток мираFrance Football составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболисток мира
Еще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . ФутболЕще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . Футбол
"Карпаты" - "Ворскла" - 4:0: Еще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . Футбол"Карпаты" - "Ворскла" - 4:0: Еще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Чемпион Англии в составе "Манчестер Сити" заявил, что был жертвой расизма во время выступлений в Украине. ФутболЧемпион Англии в составе "Манчестер Сити" заявил, что был жертвой расизма во время выступлений в Украине. Футбол
Бразильский полузащитник киевского "Динамо" перешел в "Сан-Паулу". ФутболБразильский полузащитник киевского "Динамо" перешел в "Сан-Паулу". Футбол
В матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. ФутболВ матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. Футбол
Вратарь праздновал отбитый пенальти, пока мяч влетал в его ворота. ФутболВратарь праздновал отбитый пенальти, пока мяч влетал в его ворота. Футбол
Папа Римский ответил на сравнение Месси с Богом. ФутболПапа Римский ответил на сравнение Месси с Богом. Футбол
Владимир ШАРАН: "Игроки будут оштрафованы, если заболеют до матча с "Шахтером". ФутболВладимир ШАРАН: "Игроки будут оштрафованы, если заболеют до матча с "Шахтером". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости